Victoria Lafora.- De remontadas y otros milagros

MADRID 15 Nov. (OTR/PRESS) -

La campaña ha arrancado con un frenético ir y venir de los candidatos por todos los platós de televisión, e incluso en el estudio de un youtuber. Se trataba de atraer el voto joven, ese que no lee los medios de comunicación tradicionales y solo se informa por las redes.

Ahora empiezan los mítines y llega el momento de hablar de programas y propuestas. Pese a que la huelga general de este martes no tuvo el seguimiento deseado por las centrales sindicales, las masivas manifestaciones posteriores son un termómetro del hartazgo social y el descontento de los votantes. La patronal miró para otro lado porque, efectivamente, no iba con ellos. Y el Gobierno, que sumó sus ministros al paro, no pareció entender que los bajos salarios o el acuciante tema de la vivienda son su responsabilidad. Vamos, que no eran protestas contra la oposición...

Feijoo y Abascal, en este teatrillo en que han convertido la política, criticaron agriamente a los sindicatos, incluso con panfletos de mariscadas absolutamente intolerables, en lugar de hacer como la patronal. A lo peor es que saben que si llegan a Moncloa no van a poder resolver el tema tan rápido como exigen los jóvenes y no quieren verse en otra igual.

De momento, el líder del PP ya ha advertido que no sabe si podrá bajar los impuestos como había prometido, porque desconoce cómo va a encontrar las cuentas públicas si llega a Moncloa.

Hay que reconocer que, insultos aparte, intenta trasmitir imagen de gestión. Falta explicar como, cuando y que se propone hacer para mejorar los servicios públicos y la galopante inflación que está empobreciendo a la sociedad. De VOX, mejor no hablar. Como hace Feijoo.

Sánchez y los suyos reivindican a Begoña Gomez en los mítines y a Zapatero en las entrevistas. Siguen aferrados a las camisetas rojas con un lema cada día y buscando una remontada o un milagro que haga realidad los datos de la encuesta del CIS que les da cómo ganadores. ¿Alguien cree que la visita de Lula va a sumar muchas papeletas a la izquierda?

La solvencia o el rigor de las propuestas pierde valor cuando los profesionales de la información son sustituidos por cómicos, creadores de contenidos en redes o presentadoras de programas del corazón.

Y es verdad que entre todos han conseguido banalizar la politica. Pero el votante, que el 29 de noviembre acuda al colegio electoral, es mucho más listo de lo que creen y, aun tapándose la nariz, puede cambiarlo todo.