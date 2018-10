Escaño cero.- El cambio del cambio

Publicado 13/07/2018 8:00:57 CET

MADRID, 13 Jul. (OTR/PRESS) -

Mientras el presidente Pedro Sánchez solo se deja ver empresas actos oficiales o cumbres internacionales sus ministros van desgranando lo que van a hacer en los dos próximos años. Mucho de lo que van a hacer son sobre todo políticas claramente "podemitas" lo que no constituye ninguna sorpresa porque el Gobierno necesita los votos de Podemos.

Otra cosa es si les va a dar tiempo a hacer todo lo que prometen y sobre todo si van a dar respuesta a los verdaderos problemas de los ciudadanos.

Porque las prioridades de los ciudadanos continúan siendo las mismas que hace dos meses: obtener empleos que no sean precarios, recibir sueldos dignos, becas para poder estudiar, una sanidad pública dotada de más medios y sobre todo con plantillas suficientes, pensiones que permitan vivir no solo sobrevivir, y podría añadir un largo etcétera de asuntos urgentes que tienen que ver con una nueva puesta a punto del Estado del bienestar que tan duros envites sufrió durante la crisis.

De manera que lo peor que puede pasar es que este gobierno se entretenga en los "gestos" en vez de encarar los problemas reales. En cuanto al Presidente se le ve contento, pletórico, disfrutando de su suerte, casi casi levitando, y no es para menos puesto que hace tres meses casi estaba políticamente desahuciado.

Dos años no son demasiado tiempo pero sin duda se pueden hacer algunas cosas. Lo importante es que no se equivoquen en los objetivos y hagan política para la gente y no sólo busquen los titulares para salir en los telediarios.