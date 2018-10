Escaño cero.- Fuera de juego

Publicado 10/03/2018 8:00:42 CET

MADRID, 10 Mar. (OTR/PRESS) -

Siempre me ha sorprendido que haya mujeres que se sienten ajenas a los problemas de las mujeres.

Mujeres que están satisfechas con lo que son y con lo que tienen, inmunes a la realidad y que en la mayoría de las ocasiones son mujeres conservadoras.

Por eso me parece un error enorme que el PP no haya participado en la jornada feminista del 8 de marzo. La ministra de Igualdad brilló por su ausencia, y otras destacadas dirigentes del PP no tuvieron otra ocurrencia que decir que ellas harían huelga a la japonesa.

La jornada del 8 de marzo se planteó como una jornada reivindicativa, desde reclamar igualdad salarial a recordar que la violencia machista es una realidad, al temor que empieza a cundir entre las mujeres de no estar seguras en la calles. Reivindicaciones todas que no deberían dejar de ser asumidas por ninguna mujer, sean de derechas, o de izquierdas.

Los sindicatos convocaron un par de horas de paro, ¿qué les habría costado a las mujeres del PP y a las de Ciudadanos sumarse a esos paros simbólicos? Pero no lo hicieron, prefirieron quedarse al margen de lo que ha sido una jornada de movilización no solo en España sino en el resto del mundo.

En el PP solo tres dirigentes al menos intentaron remediar el error. Mariano Rajoy se dio cuenta de que algo tenía que decir y hacer. Soraya Sáenz de Santamaría hizo declaraciones denunciando que efectivamente hay muchas mujeres que sufren discriminación y que eso hay que abordarlo desde las leyes pero también con un cambio de mentalidad. Y la presidenta de las Cortes, Ana Pastor, que en mi opinión es la que más acertada ha estado en el fondo y en las formas.

Tuvo la suficiente sensibilidad para convocar una acto institucional a favor del día de la Mujer, en el Parlamento, acto que terminó a las 11,30, exactamente la hora en que estaba convocado el paro por los sindicatos. Y durante los últimos días ha venido haciendo declaraciones en las que no ha dejado dudas sobre su posición sobre la situación injusta que sufrimos las mujeres aún hoy.

En cuanto a las mujeres de Ciudadanos, se unieron a las manifestaciones convocadas, pero se equivocaron también por ausentarse de lo que fueron los paros parciales.

Hay momentos en que sectores de la sociedad dicen "basta", ha pasado recientemente con los pensionistas, y ahora con las mujeres.

Y se equivocan quienes creen que esto es pasajero. Los partidos que no sean capaces de liderar las aspiraciones de la mayoría de la Sociedad tarde o temprano se quedarán fuera de juego. Pues eso.