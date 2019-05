Escaño cero.- Oídos sordos

Publicado 22/05/2019 8:00:11 CET

MADRID, 22 May. (OTR/PRESS) -

Siempre me ha sorprendido la facilidad con que los dirigentes políticos pierden la perspectiva de la realidad. Es muy humano que eso suceda claro está. De repente se ven rodeados de personas que asienten a cuanto dicen, que les hacen descaradamente la pelota, que procurar no contrariarles porque eso puede suponer ser desterrados del círculo de confianza. La realidad es que son pocos los políticos que de verdad tienen la humildad de escuchar a los que tienen una opinión contraria a la suya. Deben de pensar que si han llegado a la cima es por algo y ese algo es que les asiste la clarividencia y la razón.

Hago esta reflexión observando lo que sucede en Ciudadanos. Un partido que podía haber sido el refugio de los desencantados tanto del PSOE como del PP, pero que ha emprendido una carrera hacia no se sabe dónde.

Ciudadanos podía haber sido más que un partido bisagra si sus líderes hubiesen sabido dar cabida a todos esos desencantados que se mueven en el centro del espectro político. Pero de repente a Albert Rivera no le importo salir en la "foto" de Colon y sobre todo derechizar sus mensajes políticas, lanzando de paso un anatema contra el PSOE. Produce estupor escuchar a Albert Rivera y a tantos de los suyos hablando con tanto desprecio del PSOE. Pero sobre todo resulta incomprensible que no ponga ninguna objeción a pactar con la derecha más extrema como es VOX y haga profesión de fe de no pactar con el PSOE.

Algunos de los "padres fundadores" de Ciudadanos han mostrado su desacuerdo con esta estrategia pero a estas alturas, a lo que parece, Albert Rivera ya no escucha a nadie, ni siquiera a quienes le pusieron donde está.

Parece que Albert Rivera cree que se puede hacer con el santo y seña de la derecha, es decir que Ciudadanos va a sustituir al PP.

Lo que está claro es que como Ciudadanos ha desistido de crecer por ningún otro lado que no sea la derecha pero en mi opinión eso puede ser pan para hoy y hambre para mañana.

Rivera no lo sabe, porque no escucha, pero tiene un problema y es que muchos ciudadanos que en ocasiones han votado al PSOE y que podrían votar a Ciudadanos, descartan esta opción horrorizados por su posición respecto a VOX.

Sí, ya sé que otros dirán que Pedro Sánchez ha sido capaz de juntarse con lo peor del independentismo pero aún así hasta el momento no ha hecho ninguna concesión intolerable.

Sería deseable que Albert Rivera y los suyos rectificaran su política de pactos y a partir del 26 de mayo puedan formar parte de gobiernos municipales y autonómicos con el PSOE. Si no lo hacen y además no consiguen el sorpasso con el PP entonces alguien tendrá que decirle alto y claro a Albert Rivera que está equivocado. Pero ¿habrá alguien capaz de decírselo?