Julia Navarro.- El covid está aquí

MADRID, 9 Ago. (OTR/PRESS) -

Sí, ya sé que nunca se ha ido y que se quedará entre nosotros para siempre pero, acaso, llevamos tiempo viviendo en la ilusión de que el covid había dejado de ser un huésped habitual. Lo cierto es que no es así y este verano se están disparando los casos de covid.

Lo dicen los farmacéuticos, que han visto aumentadas las demandas de test de antígenos, y los laboratorios que vuelven a hacer a buen ritmo los PCR, y los médicos que van reconociendo que efectivamente hay una nueva ola de covid.

Lo que me pregunto es por el silencio del Ministerio de Sanidad cuyo titular, José Manuel Miñones, está inédito. Ciertamente el Gobierno está en funciones y seguramente la mayoría de sus miembros están de vacaciones pero eso no quita para que no tengan una obligación con los ciudadanos.

Ahora mismo los que se ven asaltados por el covid andan despistados sobre qué hacer. ¿Hay que quedarse en casa?¿Debes confinarte en una habitación ? ¿A partir de qué cifra puedes contagiar? ¿Y si eres asintomático? ¿Es conveniente utilizar la mascarilla de manera continua? ¿Qué hacer si vas al centro de salud y te despachan sin hacerte una PCR? ¿Qué efectos secundarios provoca esta cepa del virus? ¿En algún momento habrá que ponerse una quinta dosis de la vacuna?

En fin, los ciudadanos andamos despistados con un gobierno ausente para ayudarnos a afrontar este repunte del covid, que, por más que nos hayan dicho, no es "como" una gripe. Sin duda, todos los años la gripe deja un reguero de víctimas pero su gravedad no es tan devastadora como el covid.

La mayoría de las veces superas la gripe sin secuelas, pero raro es el que supera el covid sin que el maldito virus no te deje secuelas.

Lo dicho, no estaría de más que los responsables de la sanidad nos informaran sobre este aumento del covid y sus consecuencias. Pero sin mentiras ni palabrería hueca.