Julia Navarro.- Que dimitan

MADRID 16 Sep. (OTR/PRESS) -

La ministra de Educación, la señora Tolón, tiene prevista una reunión el próximo viernes con los consejeros de Educación de las Comunidades Autónomas para tratar de la distribución de ayudas a la Formación Profesional y el Plan Estratégico de la Educación Inclusiva.

Si finalmente se celebra la reunión, sería el momento de que la ministra Tolón y todos los consejeros de educación presenten su dimisión como primer paso de asunción de responsabilidad por los datos desastrosos del Informe Pisa. Es una sugerencia que no deberían dejar caer en saco roto.

En una empresa privada, ante semejante desastre, estarían todos despedidos.

No hay excusas que valgan para semejante vergüenza sobre los niveles de la educación en España. Y en política, cuando uno se equivoca o fracasa, la única salida honorable es la dimisión.

Si, ya sé, que dimitir es un verbo del que los políticos suelen huir como de la peste, especialmente los de este Gobierno, pero además, en este caso, los consejeros de Educación de las Comunidades Autónomas son directamente responsables o al menos corresponsables del fiasco.

No comprendo como el Presidente de Gobierno mira hacia otro lado y no afronta este problema en primera persona.

Claro que si tiene como ministra a una señora como doña Milagros Tolón, a la que ante semejante desastre solo se le ha ocurrido decir que al menos los niños han ganado en curiosidad, cabe preguntarse con qué criterio elige el Presidente a sus colaboradores.

En mi opinión, todos los planes puestos en marcha por los ministros de Educación de todos los colores, de todos los gobiernos, en la práctica han resultado ser un auténtico fiasco.

En realidad, cada nuevo plan de estudios viene siendo peor que el anterior.

Insisto, aunque solo fuera por vergüenza, ya que el sentido de la responsabilidad brilla por su ausencia, la ministra doña Milagros Tolón y los consejeros de educación de TODAS las comunidades autónomas deberían de aprovechar la reunión del próximo viernes, para dimitir. Sería un gesto de dignidad y responsabilidad. Y que no se preocupen: son claramente prescindibles.