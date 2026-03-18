Julia Navarro.- Una guerra sin fin

MADRID 18 Mar. (OTR/PRESS) -

¿Cuándo se acabará la guerra en Irán?. La respuesta es que no hay respuesta si nos atenemos a lo que viene diciendo Donald Trump.

Verán. Hasta ahora creía que Donald Trump era el "mascarón de proa" de un lobby poderoso (se publicó que Heritage Foundation). En ese lobby hay de todo, pero suponía yo que aunque sus postulados son de derecha rancia y extrema, contaría con al menos algún grupo de gente capaz de analizar la realidad.

Pero en vista de como viene actuando Donald Trump, he llegado a la conclusión de que en ese lobby, además de fanáticos ultraconservadores, no hay nadie que piense. Es decir, que no cuentan con analistas capaces de no confundir sus deseos con la realidad.

Hasta ahora, Trump viene cumpliendo meticulosamente con el programa de Heritage, que en primer lugar pasa por desmantelar las instituciones y actuar con odio y violencia contra toda idea o persona que se les opone. En realidad, el germen que siembran es el de una dictadura camuflada.

Quizá eso les lleva a confundir sus deseos con la realidad y van metiendo a su "mascaron de proa" en lio tras lio. Trump es un comunicador pésimo incapaz de explicar razonadamente sus decisiones. En cuanto a las políticas que está llevando a cabo no solo no las sabe explicar sino que están constituyendo un fracaso.

Estados Unidos lleva todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI interviniendo en "guerras" fuera de sus fronteras. Y lo ha hecho con presidentes republicanos y presidentes demócratas. Vamos, que ni Clinton ni Obama ni Biden gobernaron como pacifistas de manual, pero al menos fueron capaces de "vestir" las intervenciones militares de Estados Unidos durante sus mandatos. Intervenciones que fueron un desastre en la mayoría de los casos.

De manera que vuelvo a preguntarme qué tipos de equipos pensantes y asesores rodean a los presidentes de Estados Unidos.

Ahora mismo, el mundo entero está sufriendo las consecuencias de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel en Irán. Y a la pregunta de si es deseable que desaparezca el régimen dictatorial de los ayatolas solo hay una respuesta posible si se es demócrata: Sí. Pero la cuestión es "cómo" debe o "debería" haber caído esa dictadura especialmente cruenta con las mujeres. Tampoco es que nos vayamos a creer que Trump ha atacado a Irán porque le importa que allí se vengan violando los derechos humanos de los iraníes, como a su antecesor Joe Biden tampoco le importó abandonar Afganistán dejando este país en manos de los talibanes, que vienen pisoteando los más elementales derechos humanos de la población especialmente las mujeres.

En cualquier caso, hay varias cosas evidentes: la de Irán es una guerra mal pensada y peor ejecutada, que se puede alargar en el tiempo salvo que un día de estos Trump y los suyos se saquen una "Delcy" de la manga, tenga barba de ayatola o traje con corbata.

Ya digo que los "consejeros" de Trump no parecen los más listos sino simplemente fanáticos y peligrosos. Lo que está llevando no solo a Estados Unidos sino al resto del mundo a una situación de extremo peligro.

Esperemos que en las elecciones de mitad de mandato el Partido Demócrata haya espabilado y deje de repetir esloganes bonitos y presente un programa con propuestas para solucionar los problemas de los ciudadanos. Esos ciudadanos desencantados que votaron a Trump porque el Partido Demócrata venía siendo incapaz de hablar y ofrecer soluciones a los problemas reales de la mayoría. Esa incapacidad fue el campo que abonó el éxito de Trump. Y el resultado a la vista está.