Julia Navarro.- Hacer sin presumir

MADRID 28 Ene.

Quiero ser optimista y ver una brizna de esperanza en la decisión adoptada por los "negociadores" de Rusia y Ucrania y Estados Unidos, reunidos en los Emiratos, para seguir "hablando" durante la próxima semana. Todas las guerras terminan porque una de las partes obtiene una victoria total en el campo de batalla o la alternativa es una mesa de negociación. Tres años después de que Rusia invadiera Ucrania parece que ninguno de los dos países va a ganar por K.O y lo más realista es que negocien de una vez por todas el punto final. Y esto lo sabe Putin, lo sabe Zelenski, lo sabe Trump y lo saben todos los Gobiernos de los países que forman parte de la Unión Europea y de la OTAN.

Lo imperdonable es la incapacidad manifiesta de todos ellos para acabar con el derramamiento de sangre. Las bravuconadas de Trump, las de Putin y las de algunos líderes de la UE, son una farsa.

No es comprensible, ni perdonable, que no sean capaces de poner punto final a esta guerra que ya se ha cobrado el tributo en vidas de toda una generación de jóvenes ucranianos. En el tablero donde se desarrolla esta guerra hay muchos intereses, pero la mayoría de esos intereses poco tienen que ver con los de los ciudadanos que sufren las consecuencias de la guerra. Es desolador comprobar la nimiedad e incapacidad de los actuales dirigentes políticos. Pero siempre hay excepciones y en lo que se refiere a España, justo es decir que la ministra de Defensa es, en mi opinión, la unica que esta a la altura de las circunstancias tanto dentro como fuera de España. Algunos dirán que de este Gobierno solo hablo bien de ella, y tienen razón, pero es que no encuentro nada destacable en positivo del resto de los integrantes del Consejo de Ministros.

Pero a lo que iba, el Ministerio de Defensa está haciendo una labor callada pero importante recibiendo y tratando a los combatientes ucranianos en los hospitales militares, pero también atrayendo a los familiares de esos combatientes para que su presencia les ayude en su recuperación. Hace unos días el presidente Zelenski agradecía a nuestro Ministerio de Defensa su contribución y apoyo a la soberanía de Ucrania y desde la embajada de Ucrania en España se agradecia expresamente a Margarita Robles "su compromiso inquebrantable con el pueblo ucraniano". Y es que desde el minuto uno en que estalló está guerra, la ministra Margarita Robles está apoyando al pueblo ucraniano pero sin alharacas ni ponerse medallas.

Fueron numerosas las ocasiones en que se reunió discretamente con el Papa Francisco buscando su mediación entre Putin y Zelenski o dilucidando otros caminos para intentar parar la sangría de la guerra. Hay dos tipos de políticos, los que están todo el día poniéndose medallas encantados de haberse conocido y más fatuos que los pavos reales, solo hay que mirar a unos cuantos líderes de ahí fuera como en nuestro Gobierno y en la oposición. Pero también están los que trabajan buscando soluciones a los problemas.

Es el caso de Margarita Robles quien, por cierto, en sus intervenciones públicas en las últimas horas ha dejado unos cuantos "recados" a Trump y tambien a sus socios de Gobierno que la interpelaban en sede parlamentaria. A Trump le ha recordado no sólo que España es un socio serio y leal de OTAN, que se lo pregunten a los paises frontera con Rusia, también que 102 españoles murieron en Afganistan. Y a sus socios de gobierno, que reclaman menos OTAN y más acciones diplomaticas con Rusia, les ha recordado que esa es una via que se ha intentado y se sigue intentando. Ahí estan las negociaciones emprendidas entre Ucrania y Rusia bajo el paraguas de Estados Unidos, que ojalá conlleven el fin de una guerra que nunca se debió de producir y en el que además de Rusia, las potencias occidentales también tienen su cuota parte de responsabilidad.