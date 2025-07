Julia Navarro.- Muchas palabras, poco socialismo

MADRID, 16 Jul. (OTR/PRESS) -

No basta con decir que se es tal o cual cosa, para serlo, por ejemplo en el caso de Pedro Sánchez por más que gobierne bajo las siglas del PSOE, algunas de sus actuaciones son poco socialistas. Último ejemplo: Romper la Caja Única "para dar lugar a una Hacienda propia en Cataluña".

Si el socialismo, entre otras cosas, pasa por la solidaridad, no hay nada menos solidario que una Comunidad Autónoma, en este caso Cataluña, tenga su propia Agencia Tributaria para recaudar y gastar los impuestos como mejor les convenga. No soy especialista en cuestiones tributarias pero llevo días leyendo artículos de expertos, unos creen que la ruptura de la Caja Única está "descafeinada" pero lo cierto es que se ha roto y eso, descafeinado o no, es poco socialista.

Quizá sea una ingenuidad preguntar hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez con tal de continuar en la Moncloa. Porque la ruptura de la Caja Única es uno de los peajes que le hacen pagar los partidos independentistas para continuar prestándole apoyo parlamentario. Saben, a lo mejor me equivoco, pero me parecen un tanto impostadas las críticas al acuerdo, desde filas independentistas, léase Esquerra. También me pregunto qué les va a contar la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los andaluces, habida cuenta que pretende ser la presidenta de Andalucía. Le va a tener que echar mucha imaginación para convencer a los andaluces y al resto de España, que el acuerdo firmado con Cataluña no supone una ruptura del principio de solidaridad.

Pero insisto en volver a preguntar qué otros precios está dispuesto a pagar Pedro Sánchez y es que como siga así va a dejar a nuestro país en la raspa. Todos los presidentes han cometido errores, pero ninguno como Sánchez ha puesto al país en almoneda con tal de seguir durmiendo en la Moncloa. Eso sí, me pregunto si, en caso de que un día gobierne, Alberto Núñez Feijóo va a ser capaz de revertir acuerdos como éste.

Esa es la cuestión.