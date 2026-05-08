Julia Navarro.- ¡Socorro!

MADRID 8 May. (OTR/PRESS) -

Fue escuchar a Fernando Simón y ponerme a temblar. El director del Centro de Alertas y Emergencias sanitarias ha restado importancia a los posibles contagios por el hantavirus que, hasta el momento, ya ha causado víctimas mortales en el Hontius, el crucero que navegando desde Argentina va a recalar en Canarias.

Fernando Simón, sí, el mismo que aseguró que en nuestro pais no pasarían de dos o tres los casos de Covid. El mismo que salía todos los días en la tele diciendo lo contrario de lo que pasaba. De manera que, pongámonos en lo peor, ya que Fernando Simón asegura que el hantavirus no es especialmente contagioso. Les confieso que después de escucharle es cuando he tomado conciencia de la gravedad del hantavirus al que Simón resta importancia.

Pensé que solo me pasaba a mi, pero enseguida comprobé que somos muchos los que estamos alarmados por lo que pueda pasar porque no nos creemos ni una palabra de lo que dice Fernando Simon. No, no es la persona adecuada para tranquilizar a los ciudadanos si no todo lo contrario.

Nunca he comprendido por qué los responsables políticos nos tratan a los ciudadanos como si fuéramos niños a los que no hay que asustar. Los ciudadanos tenemos derecho a saber la verdad de cuantos asuntos nos afectan y, por tanto, los gobiernos no tienen derecho a reservarse o manipular la información. Los responsables políticos tienen la obligación de informarnos de qué está pasando, el alcance y peligro de contagio del hantavirus, y sobre todo como van a abordar el problema.

Que nos lo expliquen ya, pero que no lo haga alguien como Fernando Simón cuyas comparecencias durante el Covid fueron lamentables y cuya credibilidad es nula, al menos para buena parte de los ciudadanos.

En cuanto a la gestión del gobierno en este asunto, es más que discutible la actuación de doña Mónica García. Ya saben,el slogan de doña Mónica : es mujer,médico y madre además de ministra de Sanidad.Una ministra bastante calamitosa que crea más problemas que resuelve.

Menos mal que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha puesto un punto de sentido común en este asunto, ofreciendo el hospital militar, Gómez Ulla, como centro sanitario para acoger a los pasajeros enfermos y que voluntariamente quieran pasar la cuarentena hospitalizados en nuestro país.

Esperemos que el Gobierno tenga a bien no seguir asustándonos con las comparecencias de don Fernando Simón.