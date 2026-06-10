Julia Navarro.- La visita

MADRID 10 Jun. (OTR/PRESS) -

¿Qué va a quedar de la visita del Papa? Si nos atenemos a lo dicho desde los distintos grupos políticos después del discurso del Papa en el Congreso, todos han encontrado elementos con los que estar de acuerdo, sea pura impostura de los unos, de los otros y de los demás allá.

Los discursos de León XIV tienen una enorme carga de profundidad. Son discursos de un humanista, de un hombre culto, de un cristiano comprometido con la esencia del mensaje de Jesucristo. Y sí son discursos con carga política. A sus señorías les ha dado gratis una lección magistral de Historia de España.

En mi opinión, lo mas evidente es el compromiso de León XIV con los desheredados de la sociedad. Entre estos los inmigrantes.

Está claro que Vox está en las antipodas del Papa. Y es evidente que los postulados políticos de Vox son contrarios al cristianismo. También llama la atención la impostura de Sánchez colocándose junto al Papa habida cuenta que, durante su presidencia, ha hecho gala de desprecio por todo lo católico. Ni siquiera ha sido capaz de ir a funerales de las víctimas de accidentes y tragedias. De manera que se reduce a la impostura su afán por salir en las fotos con León XIV, porque sabe que eso le puede dar votos o apaciguar a sectores críticos de su electorado. Lo mas sorprendente ha sido el número de la portavoz de Junts dirigiéndose en inglés al Papa para reivindicar el catalán como si esta fuera una lengua oprimida. En fin...sin comentarios.

Ya digo que el viaje del Papa esta repleto de contenido político pero también moral.

Reunirse con un grupo de víctimas de los abusos ha sido mas que un gesto. Es la hoja de ruta que deben seguir las conferencias episcopales en todo el mundo. Hasta ahora el silencio ominoso de la Iglesia ha provocado mucho dolor. León XIV se ha ganado el corazón de la inmensa mayoría de los españoles y supongo que muchos habrán tomado buena nota del resurgir del catolicismo entre los mas jóvenes, seguramente hartos de tanta banalidad.

A León XIV le queda una asignatura que afrontar: el papel de las mujeres en la Iglesia. Resulta insoportable el papel subordinado de las mujeres dentro de las estructuras de la Iglesia. Una estructura de poder basada en la supremacía de los hombres, incapaces, muchos de ellos, de considerar y tratar a las mujeres como sus iguales.

Haría bien el Papa en escuchar las voces revindicativas de las mujeres católicas porque sin mujeres no habría Iglesia.