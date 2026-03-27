Luis del Val.- El PVV (Partido de Violadores Vascos)

MADRID 27 Mar. (OTR/PRESS) -

Dadas las escasas protestas que ha provocado el proceso de sacar de la cárcel a los asesinos de ETA, me parece que podría tener aceptación un grupo terrorista especializado en violaciones. Al principio, las violaciones se llevarían a cabo en el territorio vasco, pero enseguida se extenderían por toda España, con acciones que llamaran la atención, como, por ejemplo, una violación de tres o cuatro mujeres a la vez, en el parking de unos grandes almacenes, en Barcelona.

Naturalmente, este grupo no violaría por placer, sino para luchar por la independencia del País Vasco, de la misma manera que ETA asesinaba con el mismo objetivo. Para financiarse podrían amenazar a los empresarios vascos con violar a sus hijas o esposas, una manera tradicional de cobrar el impuesto revolucionario. Naturalmente, habría gudaris-violadores que terminarían siendo apresados, pero sería una situación transitoria, porque habría un anuncio de la banda, donde informaría de que terminaba con la violaciones, conscientes de que la violación de casi un millar de mujeres había servido para concienciar al independentismo.

A continuación, se formaría el Partido de Violadores Vascos, y se pondría al frente de la formación a un antiguo violador, que sería recibido como "un hombre de paz". En las primeras elecciones, Pedro Sánchez -que seguirá siendo presidente del Gobierno hasta mediados de siglo- prometerá que él jamás pactará con el Partido de Violadores Vascos -"¿Cuántas veces quiere que se lo repita?"- aunque, cuando necesite los votos del PVV, pactará con él. A partir de ese momento, los violadores presos encarcelados serán remitidos a las cárceles vascas, y el gobierno autónomo los pondrá en la calle.

El colofón brillante serán las fiestas de homenaje, cuando los violadores vuelvan a su pueblo, y reciban el reconocimiento de su lucha. Eso sí, habrá una Asociación de Mujeres Violadas, que se pondrán muy pesadas pidiendo respeto, pero los socialistas, que son intrínsecamente feministas, como el agua es húmeda, no les harán ningún caso, en aras de la convivencia y la normalización de la vida española. Puede parecer una fantasía, pero releo lo escrito, y me da la impresión de que ya ha sucedido.