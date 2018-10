Mabel Redondo.- Entre Bambalinas.- Lorenzo Lamas es ahora "el rey de su casa".

Actualizado 02/05/2009 14:00:34 CET

MADRID, 2 May. (OTR/PRESS) -

Qué difícil es dar una exclusiva y qué injusto y poco ético es que otros compañeros se la apropien como suya. La noticia de la separación de Belén Esteban la dio una servidora en esta misma página y sección. Fue el pasado sábado 25 de abril bajo el título 'Belén Esteban anunciará su separación', cuatro días más tarde los colaboradores televisivos de un programa matinal se pronunciaban como los descubridores de la ruptura. ¡Pues no queridos lectores!, yo tengo por costumbre reconocer sin tapujos los méritos ajenos, lástima que otros no.

Mi abuela decía que "quien tuvo retuvo" y eso es lo que le pasa a Lorenzo Lamas. Este madurito que hace casi treinta años (1981) se daba a conocer en 'Falcon Crest' como Lance Cunson o lo que es lo mismo como nieto de Angela Channing, ha pasado de ser un 'mazas musculado' a ser un 'madurito' que sigue conservando un atractivo irresistible: "son las buenas cremas que me doy por las mañanas..." -me asegura entre risas, y algún que otro retoque con bisturí, pienso yo-. Tiene 51 primaveras, y digo primaveras porque en este hombre son imposibles los otoños. Luce melena, barbita cuidada, su indumentaria es de lo más moderna y su sonrisa es la antagónica a la de la Mona Lisa, o sea cautivadora. ¡Que me perdone Leonardo da Vinci!

'El Rey de las camas' de los 80 paseó palmito esta semana por Madrid donde presentó la primera temporada de la serie 'Falcon Crest' en DVD, un trabajito por el que me cuentan que ha cobrado unos 210.000 euros, no está mal ¿verdad?. Es que este 'dandy' lo tiene todo, ¿o no?, porque algún defecto debe de asomar cuando ya ha pasado por cuatro matrimonios fallidos: "me enamoro con mucha facilidad, debería de tener más cuidado con las mujeres. Lo que si tengo claro es que no volvería con ninguna de mis ex porque ese libro ya lo tengo concluido", sin duda eso lo tiene clarísimo.

El actor saborea ahora la mieles de la paternidad con sus tres hijas pequeñas de ocho, diez y once años fruto de su último matrimonio con Shauna Sand, una ex conejita de Play Boy de la que se separó hace dos años: "En este momento atravieso una etapa muy gratificante, el mejor trabajo del mundo es ser un buen padre y me ha llevado veinte años darme cuenta de esto, ahora mi tiempo lo invierto en intentar hacerlo lo mejor posible". En busca del tiempo perdido, Lamas es ahora "el Rey de su casa".

¡Aviso a navegantes!; Lorenzo está libre y da algunas pistas sobre el tipo de mujer que busca: "Que sea fuerte, independiente, con gran sentido del humor y que tenga confianza en si misma". Tampoco pide tanto ¿no?, seguro que muchas lectoras se ven reflejadas en esta descripción.

Otro dato a tener en cuenta para las candidatas es que Lamas no descarta instalarse en España cuando sus niñas sean un poco más mayores: "Me gusta este país, la gente es muy agradable y tienen gran corazón, no me importaría vivir aquí".

De momento habrá que esperar, porque a día de hoy ha regresado a su país donde de inmediato se embarcará en un reality titulado 'La Vida Lamas' que protagonizará con su hija mayor Shyme.

Y quien no haría mala pareja con Lorenzo Lamas es Toñi Salazar, que en estos días ha visto cómo su relación con Roberto Liaño se desmoronaba. El modelo sí que ha amortizado su breve relación con la cantante, en pocos meses ha desfilado por varios programas del cuore, ha ido a la isla como superviviente y ya es colaborador de televisión, ¡no está mal! Liaño sigue los pasos de Darek, la diferencia es que Toñi es mucho más estupenda que la Obregón en todos los sentidos.

La cantante está destrozada, desconcertada, decepcionada con su amor, sin embargo me reconoce casi sollozando que continúa enamorada de Roberto: "espero que se arreglen las cosas y por lo menos pueda ser feliz algún día". Desde aquí te lo deseamos de corazón.