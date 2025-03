Rafael Torres.- El kit

MADRID 27 Mar. (OTR/PRESS) - El llamado "kit de supervivencia" que la Unión Europea recomienda tener en casa contiene, en realidad, lo que todo el mundo tiene, más o menos, en casa, si bien casi nadie recuerda en qué cajón recóndito guardó las velas. Conservas, agua, pilas, papel higiénico, medicamentos, tiritas, algo de dinero... En fin, que para eso no hacía falta acojonar a la gente.

Pero Bruselas ha estimado conveniente poner en guardia a la población para que, en caso de catástrofe climática, ciberataque masivo que deje inútiles a los móviles y a las tarjetas, o guerra, esto es, en caso de guerra, pueda sobrevivir durante 72 horas, plazo en que supone que llegará alguien a socorrerla o que quedarían restaurados los servicios y suministros básicos. Mucho supone Bruselas. Porque a la vista de qué clase de guerra habría en Europa en el caso de que la hubiera, ni las pilas, ni las latas, ni las velas servirían para maldita la cosa, ni a los tres días quedaría restablecido internet, ni la electricidad, ni el abastecimiento de agua, ni nada.

Lo que pretenden las autoridades europeas con lo del kit es, probablemente, ir mentalizando a la población de que la cosa está muy mala, y de que, pues como lo está, en cualquier momento puede rolar a peor, de suerte que, una vez mentalizada, digiera mal que bien el incremento del gasto militar que habrá de retraerse de otras partidas, el retorno del servicio militar obligatorio y no se sabe qué otras disposiciones inquietantes. Ahora bien; de momento lo que han conseguido es que no quede un rollo de papel higiénico en los supermercados y que los especuladores se hayan puesto a invertir como posesos, vía Bolsa o Fondos, en las empresas fabricantes de armas. La cosa está como está, y Europa emparedada entre dos potencias nucleares regidas por psicópatas e imbéciles, de modo que, mejor pensado, lo del kit de supervivencia no es una tontería. Es un placebo. Un placebo que, ciertamente, acojona, pero que nos permite suponer que podríamos sobrevivir 72 horas a toda esta locura desatada.