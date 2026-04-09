Rafael Torres.- Si Trump supiera

MADRID 9 Abr. (OTR/PRESS) -

Al parecer, Trump ha dejado para otro momento la destrucción total de la civilización persa, pero lo ha hecho no sin harto dolor, y no por nada específicamente personal contra los iraníes actuales que heredaron buena parte de su legado, sino porque, como se sabe, profesa a cualquier clase de civilización un odio incalculable.

La espantosa criatura que atiende al nombre de Donald Trump, en efecto, detesta la civilización, cualquier civilización, e incluso odiaría la de su terruño si existiera, cuestión sobre la que hay serias dudas a menos que se pueda considerar civilizado salir al balcón de la Casa Blanca con un tipo disfrazado de conejo para hablar de matar gente ante un auditorio de niños que corren detrás de unos huevos, y no ser detenido y puesto a disposición judicial en el acto. En una civilización no pasa eso.

Si por Trump fuera, no quedaría una civilización viva. Si supiera algo de la persa, brutalizada hoy por el ominoso régimen clerical, le horrorizaría mucho más que éste, una teocracia a la que parece querer imitar rodeándose de telesantones e invocando cada dos por tres a un dios apócrifo y terrible del que insinúa ser su vicario en la Tierra. Más allá de los negocios chungos, del dinero y del poder absoluto, para Trump no hay nada, ni ley, ni derecho, ni orden, ni respeto a la vida, ni diplomacia, ni racionalidad, ni compasión, ni cultura. Tanto es así, que si supiera algo de la civilización persa y se enterara de que a ella debemos el primer texto legal sobre los Derechos Humanos, la invención del jardín doméstico o de los servicios postales, las cálidas y refinadas alfombras o el inicial esplendor de la medicina, la caligrafía o el álgebra, no habría dejado para otro momento la destrucción de raíz, para siempre, de todo eso.

Trump, en fin, ha suspendido momentáneamente el apocalipsis con que amenazó a 90 millones de personas, pero le queda el consuelo de un Netanyahu en Gaza, en Cisjordania, en Líbano, que sigue manos a la obra.