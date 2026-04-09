Victoria Lafora.- Al borde del abismo

MADRID 9 Abr. (OTR/PRESS) -

La cuenta atrás del ególatra presidente de EEUU, antes de "destruir la civilización de Irán", ha tenido al mundo al borde del abismo. Se barajaba, incluso, que para tamaña obra de aniquilación se utilizaran armas nucleares. Al final, entre China y Pakistán han logrado un acuerdo que a todos conviene. Pero lastrado de una fragilidad que puede quebrarse en dos semanas, si es que la "fiera" no llega a la conclusión de que hasta sus más fieles de MAGA le están abandonando.

Son sus intereses y solo sus intereses los que acabarán con esta guerra ilegal donde mueren los de siempre: familias inocentes. El desatino de este segundo mandato de Donald Trump obligaría a una reflexión sobre la capacidad legal de las democracias occidentales para poner freno a los desvaríos de los nuevos caudillos del siglo XXI. Es verdad que existen en Estados Unidos las elecciones legislativas de medio mandato, pero no sirven para destituir a un anciano megalómano. Y mientras la Unión Europea, la OTAN y demás organismos internacionales guardan un vergonzoso silencio ante sus desmanes, sus insultos, sus amenazas y sus reiteradas mentiras. Las elecciones en Hungría y la posible salida del "topo" Orban tienen que producir la imprescindible máxima unidad de la UE, para dejar de mirar, entre el estupor y el miedo, al antiguo socio. Queda, además, la inquietante duda de si sus cambios de criterio permanentes no obedecen a un plan exquisitamente trazado, o son producto de su soberbia y afán de ganar dinero. Por eso Europa debe rearmarse, moral y militarmente. Sin olvidar que a las puertas está un Putin que, en silencio y sin alharacas, sigue masacrando a Ucrania.

Por todo lo anterior llama la atención que la política patria ande en estos días enfangada en los casos de corrupción que coinciden en los tribunales. Sin quitar gravedad al hecho de ver a dos exministros sentados en el banquillo, las novias de José Luis Ábalos o las libretas con los datos de la caja B del PP están ya en manos de la Justicia. Por eso, en lugar de tirarse el fango entre los dos partidos alternativa de gobierno, deberían ponerse de acuerdo en la política exterior y en cómo debe responder el Estado ante el riesgo de extensión de un conflicto a nivel mundial.