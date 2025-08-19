Rafael Torres.- Los sudetes

MADRID 19 Ago. (OTR/PRESS) -

Como cuando en 1938 el primer ministro británico, Neville Chamberlain, accedió a que Hitler se anexionara la región checoslovaca de Los Sudetes, Donald Trump da hoy el visto bueno a Putin en su despojo de un quinto del territorio de Ucrania. Los motivos de una y otra infamia son diferentes, entonces la estúpida y suicida política de "apaciguamiento" y ahora los negocios de éstos dos venáticos que juegan a repartirse el mundo, pero las consecuencias de semejantes atropellos a la legalidad internacional pudieran ser, dios no lo quiera, similares. Una vez abolidas las reglas del juego, nadie sabe, o sí, hasta dónde pueden llegar las trampas.

En tanto el autócrata ruso no cabe en sí de gozo por haber conseguido de mano de Trump lo que no pudo en los más de tres años de esa su guerra de invasión que se ha cobrado la vida de cerca de dos millones de seres humanos, el autócrata americano añade a su historial delictivo y golpista el baldón de traidor. Como Chamberlain, ha traicionado a sus aliados, pero ha ido más lejos y se ha pasado directamente al enemigo, al que con su pase, por cierto, libera de la condición de paria, de buscado por la Justicia, y lo convierte en un tipo admirable y cargado de razón.

Hace mucho que Trump, desde su primer mandato, se había pasado al enemigo, al enemigo de la civilidad, pero ha sido en Alaska, mitad rusa, mitad americana, donde se ha escenificado sin tapujos el aquelarre. Como aquellas "familias" de Chicago que se repartían amigablemente el territorio para sus negocios, puede que el día menos pensado salgan tarifando y saquen de debajo de la gabardina, si no las metralletas, los respectivos arsenales nucleares, pero no hay que esperar a eso para entender que el mundo civilizado, una vez más, se ha acabado.

Todos los días se acaba el mundo, y aquí, ahora, se ha acabado para tantas personas y animales en Orense, en León, en Castilla, en Extremadura, consumido por las llamas, pero ésto de Los Sudetes de Crimea y el Dombás señala, de alguna manera, el fin del mundo de todos.