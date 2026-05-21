Rafael Torres.- Zapatero en la niebla

MADRID 21 May. (OTR/PRESS) -

Que la derecha profunda le tenía ganas es indudable, pero eso no empece para que el juez Calama haya estimado que los indicios de delito que le ha proporcionado la UDEF sean merecedores de tirar de ellos, y con la fuerza que se desprende de su auto de imputación a José Luís Rodríguez Zapatero. Otra cosa es, ciertamente, que en la enrarecida atmósfera política que tanto ha contribuido a crear esa derecha montaraz, resuelta a atacar al Gobierno por tierra, mar y aire, germine la sospecha.

Fuera de esa derecha bravía, nadie podía imaginar que Zapatero, que tantos buenos servicios ha prestado a la democracia y a la ética política, pudiera ser acusado de chanchullos e ilícitos para su enriquecimiento y el de su familia, y de ahí las sospechas de "lawfare" en tantos sectores tras el inicial estupor, sospechas que pueden ir creciendo o menguando según avance la instrucción y esos indicios muden en pruebas acusatorias o no muden y se queden como están, si bien el recuerdo de la condena al Fiscal general del Estado sin pruebas, sólo con indicios, es natural que añada más niebla al seguimiento y a la comprensión del caso.

Aún tardará casi dos semanas el juez Calama en tomar declaración al investigado, que tendrá, lógicamente, cosas que decir a favor de su inocencia, aunque no es él quien tiene que demostrarla, sino otros, Manos Limpias, la Fiscalía o el tribunal que lo juzgare si el proceso sigue adelante, demostrar su culpabilidad, y por lo leído en el tocho del auto, bastante van a tener que hilar y cardar para demostrarla. Mas, pase lo que pase andando el tiempo en el terreno judicial, de suyo tan imprevisible, hoy ya espesa el ambiente la contrariedad de hallarnos ante uno de esos recurrentes episodios de corrupción real o irreal con el que la clase política, de donde nacen en demografía desatada esos episodios, se atizan sin compasión. Sin compasión, se entiende, de la víctima, la sociedad.