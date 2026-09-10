Victoria Lafora.- ¿Qué esperábamos?

MADRID 10 Sep. (OTR/PRESS) -

La nueva preocupación nacional, de las decenas que nos acosan y rodean, son los pésimos resultados del informe PISA que reflejan una penosa situación de la educación. Los datos muestran, también, que el problema es global lo que debería suscitar la primera reflexión: la era digital y la inteligencia artificial propician un cambio social absoluto. Las nuevas generaciones van a vivir en una realidad que no es la actual.

Pudiera ocurrir que se les esté educando con una metodología antigua cuando su vida pegada a las nuevas tecnologías ya no conoce lo que es un libro. Cuando la IA les hace todos los trabajos de clase. ¿Qué esperábamos? ¿Qué triunfarán en comprensión lectora?. Y para entender las matemáticas hay que comprender lo que se lee y además prestar atención, dos habilidades que se han perdido.

Probablemente el informe PISA sea el retrato de de los rápidos cambios y de una nueva sociedad que los adultos no queremos ver. Aunque en España también esté relacionada con el fracaso de la enésima reforma educativa, la LOMLOE, que no ha demostrado ningún beneficio en las aulas. En Madrid, donde los resultados no son tan malos, se da la paradoja de que en selectos colegios privados han desaparecido los libros de texto y todo se hace, ejercicios, deberes, y exámenes utilizando tablets.

Ningún adolescente abre un texto en papel, ni lee un periódico. Sencillamente no leen y se informan por las redes sociales. Su interés por la realidad y su curiosidad está por los suelos, así como su capacidad de esfuerzo. A la vista de esta realidad, presente en la calle cada dia: niños pegados a los móviles, mayor conflictividad en las aulas, y docentes dedicados a poner orden en las clases, está claro que hay que ponerse de acuerdo (si, ponerse de acuerdo) para hacer un cambio en profundidad en la ley de Educación para adaptarla a la nueva realidad, que nos puede parecer distópica, pero es la que les va a tocar vivir a ellos.

Precisamente esta semana OPEN AI aseguraba haber resuelto uno de los más difíciles problemas de la historia de las matemáticas, el llamado "de existencia y suavidad". Pese a las acusaciones de plagio y a la batalla entre las grandes compañías de IA, el nombre parece una premonición. Efectivamente, los adolescentes de ahora van a vivir una existencia radicalmente diferente y un exceso de suavidad ha acompañado una niñez sin exigencias.