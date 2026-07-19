Victoria Lafora.- Fútbol y Puigdemont

MADRID 19 Jul. (OTR/PRESS) -

El fútbol, y esa soñada final con Argentina, son ahora el único interés nacional. Con una selección, compuesta por jugadores de todas las autonomías, nadie se siente ajeno. Tal vez la clase política debería instar, a sus múltiples asesores, a estudiar con mayor profundidad el fenómeno para recuperar el espíritu de país, que todavía existe.

Tan llamativa es la situación que ha pasado, casi sin escándalo o entusiasmo, la sentencia del Tribunal europeo que ha dado el visto bueno a la ley de amnistía. Aunque aún falta el parecer del Tribunal Supremo y el Constitucional, es muy probable que en el otoño Puigdemont pueda volver a Cataluña.

No ha demostrado gran entusiasmo el ex President, que pretende reconstruir Junts, volver a la Generalitat y, quien sabe, si volver a intentarlo. Por tanto, regresará cuando le convenga, cuando más ruido pueda hacer, en su difícil intento de restarle votos a los ultraderechistas de Alianza Catalana, que les barren en las encuestas.

La única vez que volvió lo hizo, según su abogado, para asistir a la investidura de Illa (e intentar cargársela). Su escapada por las calles de Barcelona lejos de ser heroica rozó el ridículo. Por eso quiere, ahora, un retorno en olor de multitudes. Tal vez no le hayan explicado que el independentismo ha perdido fuelle y que, los catalanes de hoy, no son los que el dejo en su huida de la Justicia.

De momento los portavoces de Juntas han dejado claro que la sentencia no cambia en nada su relación con el Gobierno y que, por tanto, Sánchez no podrá contar con sus votos. Lo que traducido al lenguaje parlamentario quiere decir: de aprobar presupuestos nada de nada.

Curiosamente Feijóo que ahora pretende seducir a los independentistas, se ha limitado a hablar de un "plan de limpieza institucional" que, entre otras cosas, prohibirá los indultos por corrupción...

Y es tal el furor del fútbol que tampoco se destacan los casos de corrupción que rodean al PSOE. Se da por buena la decisión de la Audiencia Nacional de que Begoña Gómez sea juzgada por un tribunal con jurado popular o los cuantiosos ingresos de Santos Cerdán a cuenta de los contratos concedidos por Ábalos.

Y quien se acuerda ya, cuando la selección de Luis de la Fuente puede ganar el mundial, de que un dieciocho de julio se produjo el alzamiento del ejército de Franco contra la República y la guerra civil.