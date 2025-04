Victoria Lafora.- Tú a Pekín y yo a Murcia

MADRID 13 Abr. (OTR/PRESS) -

Mientras Pedro Sánchez aparecía retratado con el presidente chino en Pekín, Alberto Núñez Feijóo se mostraba, en otra instantánea, muy interesado por el soporte de una de las tallas que van a desfilar en la Semana Santa de Murcia.

No es que el primero haya logrado un gran éxito diplomático con su viaje a China, pero el viaje estaba previsto desde hace varios meses, antes de saber el cataclismo de la enloquecida política arancelaria del payaso de La Casa Blanca.

Los expertos están divididos en su análisis sobre la oportunidad del viaje al gigante asiático, sin haber negociado previamente con Bruselas un mensaje conjunto de la UE. Y el riesgo de un mayor encono y represalias (ya se han oído algunas advertencias del entorno de Trump hacia España).

Dado que una de las obsesiones de la nueva administración estadounidense es romper la unidad de mercado de la UE, la mayor fortaleza de Europa es, precisamente, demostrar lo contrario. Por eso, la representación debe ser única y monolítica. De nada sirve que Meloni acuda a Washington, supuestamente para "besar el culo a Trump" como el mismo ha descrito, o que Sánchez busque en Oriente nuevos mercados. O todos a una o mal nos va a ir.

Xi Jinping, impertérrito en el ademán y los hechos, ha decidió plantar cara. Sube también los aranceles y no muestra nerviosismo por negociar. Ha calificado la política comercial de Trump como "un chiste" y le ha obligado a hacer unas declaraciones insólitas en la chulería habitual del personaje: "siempre me he llevado muy bien con Xi, teníamos una buena relación, muy buena, creo que va a salir algo positivo".

Pero, para los intereses europeos, Xi Jinping no es un socio fácil ni manejable. Y su predisposición a sustituir al socio americano sólo puede afrontarse desde Bruselas.

Y, mientras la economía mundial se enfrenta a la peor crisis de incertidumbre y riesgos en los mercados, Feijoo, se debate entre apoyar el Real Decreto de protección a los sectores afectados por los aranceles porque Junts, en su alardear de pactos y conquistas, dice que Cataluña va a salir ganando. De momento, se va a Murcia con López Miras que ha cedido a las exigencias de VOX para tener presupuestos igual que Mazón.

Sería bueno saber si el lider de la oposición viene o va.