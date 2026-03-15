Victoria Lafora.- El precio

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS)

Mientras andamos distraídos con la nueva reglamentación del "Hodio", el cierre de la campaña en Castilla y León, y las reuniones para pactar las medidas frente a las subidas de los carburantes, nos asomamos al abismo.

Todos los expertos económicos coinciden en que marzo va a ser el escenario que va a reflejar el impacto de la guerra de Irán. El corte del suministro del petróleo y la consiguiente alza de sus derivados infiltra todas las raíces de la economía.

Todo va a subir y el dato de la inflación de febrero no se volverá a repetir. Los mercados ya no confían (ya era hora) en las bravatas del enloquecido Donald Trump. Primero dijo que la guerra duraría unos días y ahora bombardea la isla de Jark, la terminal petrolera de Irán.

También ha decidido, dejando a Europa a la intemperie, "perdonar" a Putin y volver a comprarle petróleo. Ante semejante incertidumbre las bolsas caen, la inflación se desboca y los precios suben. Es decir, tenemos la crisis económica en puertas.

El Gobierno, que tenía previsto aprobar en el Consejo de Ministros un paquete de medidas para paliar el encarecimiento del combustible, lo aplaza posiblemente hasta después del Consejo Europeo del 19 y 20 de marzo.

Sánchez espera que su "no a la guerra" le ayude en las urnas el domingo. Para ello se ha llevado a Castilla y León a Zapatero y sus cejas. Para que la gente recuerde lo bien que lo hizo retirando las tropas de Irak. Pero la memoria también sirve para no olvidar su estrecha relación con la Venezuela de Maduro y la mala gestión de la crisis económica de 2008 que le sacó de la Moncloa.

Mientras, Feijóo, empeñado en que Vox no le coma el terreno, no toca el tema. Pero los transportistas y agricultores de esa autonomía, que votará en las urnas el domingo, si están sufriendo la subida del diésel. Menos mal que, esta vez, no han contado con Vito Quiles para montar el numerito en el cierre de campaña.

La izquierda del PSOE se hunde en las encuestas y la vicepresidenta Yolanda Díaz, se niega a bajar los impuestos de los combustibles mientras sigue en sus peleas con Garamendi y la patronal. Si bien, alguien tendrá que aclarar a qué bolsillo han ido a parar los miles de euros de una subida de combustibles, que se habían adquirido antes del ataque a Irán.

Ante este panorama conviene apretarse el cinturón porque vienen curvas y el precio lo vamos a pagar los ciudadanos.