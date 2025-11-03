Italia exigirá a las páginas web pornográficas la verificación de edad para frenar el acceso de los menores

MADRID, 3 Nov. (Portaltic/EP) -

Italia exigirá a todos las páginas web de contenidos pornográficos que verifiquen la edad de los usuarios para poder seguir funcionando en el país, enfrentándose a multas de hasta 250.000 euros en caso de incumplimiento.

A partir del 12 de noviembre páginas como Pornhub, Youporn y Onlyfans deberán tener implementado un sistema de verificación de edad con el que prevenir que los menores de edad accedan a contenidos para adultos.

La obligatoriedad afecta a una lista inicial de 45 páginas web de pornografía, entre las que se encuentran las tres ya citadas- a las que se puede acceder en Italia, independientemente del país de origen.

En concreto, deben "verificar que los usuarios sean mayores de edad, garantizando un nivel de seguridad adecuado al riesgo y el cumplimiento de la minimización de los datos personales recabados para este fin", según indica AGCOM, la autoridad reguladora de las telecomunicaciones en el país.

Para ello, se insta a utilizar sistemas de "terceros independientes verificados" que apliquen un proceso basado en dos pasos: la identificación y la autenticación de la persona identificada, que deberá solicitarse "para cada sesión de uso del servicio regulado".

Las páginas web que no cumplan con la verificación se enfrentan a una advertencia por parte de la Autoridad competente y el pago de multas de hasta 250.000 euros.