Econocom España supera el millón de televisores instalados en habitaciones de hotel de todo el mundo

MADRID, 27 Nov. (Portaltic/EP) -

Econocom ha anunciado que acaba de superar el millón de televisores profesionales instalados en hoteles de todo el mundo, una cifra que consolida su posición como socio tecnológico de referencia para el sector 'hospitality', un área en plena transformación digital y clave para la economía española, donde representa más del 12 por ciento del PIB.

En concreto, uno de cada tres hoteles españoles elige cada año a Econocom para actualizar o ampliar sus soluciones audiovisuales, desde televisores profesionales hasta plataformas de contenido, cartelería digital o sistemas de gestión centralizada. Según cifras aportadas por la compañía de servicios y soluciones digitales, esta tendencia se intensifica entre los grandes grupos hoteleros: "más del 60 por ciento de las principales cadenas españolas ya priorizan de forma recurrente con la compañía".

"Este hito refleja la confianza sostenida que el sector hotelero deposita en Econocom España. Nuestro papel va mucho más allá de instalar tecnología: acompañamos a los hoteles en la creación de experiencias digitales que generan valor real para sus huéspedes y mejoran la eficiencia operativa", ha señalado Jaime Villanueva director de Econocom Audiovisual Solutions en España, recordando que la compañía desarrolla proyectos en 95 países.

A lo largo de la última década, Econocom ha perfeccionado su propuesta de valor al sector 'hospitality' a través de tecnología audiovisual avanzada para habitaciones, zonas comunes y espacios premium; soluciones propias para la gestión centralizada de contenidos, hiperpersonalizables para cada huésped (HubRoom); así como centros de control, redes e infraestructura de última generación para garantizar la seguridad y la experiencia de conexión en todo el hotel.

Asimismo, la compañía ofrece modelos flexibles de financiación, que permiten a los hoteles transformar su infraestructura sin inversión inicial; una gestión completa del ciclo de vida, desde el diseño hasta el mantenimiento, para finalizar con la gestión responsable del dispositivo una vez concluida su vida útil; y soluciones escalables que se adaptan a las necesidades del cliente y su negocio.

En este sentido, el director de Hospitality de Econocom Audiovisual Solutions, Javier de Córdoba, explica que, aunque el elemento visible es la pantalla de la habitación o de las salas de reuniones, "los elementos diferenciales son los gestores de contenido, las soluciones de sonido, iluminación, e incluso olfativas y, por supuesto, de seguridad del dato". "Todos estos factores combinados son las herramientas que Econocom pone al servicio del empresario hotelero para que él se distinga ante un tipo de consumidor cada vez más sofisticado y exigente", ha apostillado.

