realme sale del mercado chino para centrarse en los mercados internacionales

Archivo - El realme GT 7 Pro. - REALME - Archivo

MADRID, 16 Jul. (Portaltic/EP) -

realme ha anunciado cambios en su estrategia que le llevan a salir del mercado chino para priorizar el mercado indio, donde tiene más peso, y centrarse en el desarrollo de los mercados internacionales.

El vicepresidente de realme y presidente de Marketing Global, Xu Qi, ha compartido este jueves un cambio de planes en esta marca de tecnología china, dirigida a un consumidor joven, que supone una reorganización de los mercados en los que operará en adelante.

Según ha explicado en un comunicado en Weibo al que ha tenido acceso Europa Press, "realme hará una pausa en el mercado chino" y centrará sus recursos "en el desarrollo de mercados internacionales".

Xu Qi también ha señalado que el desarrollo de sus dispositivos se enfocarán en el rendimiento y los videojuegos, con el objetivo de "llevar tecnología de vanguardia al mundo".

realme "ee queda en el mercado indio, que es su mercado principal. Y la marca hará más esfuerzo en Europa y en España", según han compartido fuentes internas de la compañía con Europa Press.

La decisión, que "se ha tomado tras una cuidadosa reflexión", tiene una implicación también para los usuarios actuales de la marca en China, ya que los servicios de venta y postventa pasarán a ser gestionados por OPPO.

Asimismo, los dispositivos de realme adoptarán el sistema operativo de OPPO, ColorOS, tras el lanzamiento de su próxima generación, lo que significa que los usuarios podrán actualizar a este 'software'.

realme, al igual que OPPO, pertene al grupo chino BBK Electronics, que también es la matriz de OnePlus y vivo. A principios de año, además, se anuncio la integración de realme en OPPO como submarca, con el objetivo de optimizar sus recursos y expandirse en el mercado global.

CAMBIOS EN OPPO Y ONEPLUS

Por otra parte, OPPO y OnePlus también han anunciado cambios en su estrategia de mercado, que suponen la salida de los mercados occidentales de la segunda marca, como informan en Engadget.

Al igual que con los dispositivos de realme en China, los usuarios de equipos OnePlus en Europa y Norteamérica podrán actualizar a ColorOS y mantendrán el soporte posventa, las actualizaciones de software y el mantenimiento de los canales de servicio existentes.