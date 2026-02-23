Donut Lab reafirma la capacidad de su batería Donut para cargarse en cinco minutos

Batería Donut de Donut Lab. - DONUT LAB.

MADRID, 23 Feb. (Portaltic/EP) -

La empresa tecnológica Donut Lab ha publicado los resultados de los análisis llevados a cabo por el Technology Research Centre VTT para evaluar la velocidad de carga de su batería Donut, en los que se reafirma su capacidad para cargarse es cinco minutos.

Donut Lab presentó en el marco del evento tecnológico CES 2026 de Las Vegas (Estados Unidos), celebrado el pasado mes de enero, la primera batería totalmente de estado sólido para vehículos lista para su producción en serie. Entonces, anunció que podía cargarse en cinco minutos.

Para demostrar las capacidades de su batería Donut, la empresa encargó al Technology Research Centre VTT realizar una serie de pruebas para evaluar su velocidad de carga y su comportamiento térmico durante el proceso.

Para realizar la evaluación, se utilizaron dos configuraciones de refrigeración pasiva. En la primera, la celda de la batería estaba rodeada por dos placas de refrigeración de aluminio ligeramente comprimidas, mientras que en la segunda la celda estaba fijada únicamente a una placa inferior de refrigeración.

Las tasas de recarga se indican mediante tasas C (C-rate), donde 1C significa que la batería se carga de cero a cien por ciento en una hora. Por ejemplo, 5C equivaldrían a doce minutos aproximadamente y 11C estaría entre cinco y seis minutos. La evaluación comenzó con una prueba de capacidad de descarga a 1C, seguida de pruebas de carga rápida a 5C y 11C.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

En un comunicado, Donut Lab ha indicado que la celda se cargó con éxito a 5C durante más de nueve minutos, alcanzando un 80% de carga en 9,5 minutos y 100% en más de doce minutos. Al descargarla después, el 100% de la capacidad almacenada estaba disponible.

Respecto a la prueba con velocidad 11C, la celda pasó del 0 al 80% en 4,5 minutos y completó su carga en poco más de siete minutos. Tras su descarga, entre el 98,4% y el 99,6% de la capacidad de la batería estaba disponible.

"A diferencia de otras baterías de estado sólido que requieren altas presiones de compresión y experimentan cambios de volumen de hasta un 15-20% durante los ciclos de recarga, la batería Donut no necesita compresión especial ni sistemas de refrigeración más complejos", ha explicado el CTO de Donut Lab.

"Esto simplifica enormemente la estructura de los paquetes de baterías y permite desarrollar soluciones rentables, potentes y superiores a las baterías tradicionales de iones de litio en términos de densidad energética y de potencia", ha destacado.