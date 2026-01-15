Fujifilm presenta Instax mini Evo Cinema en España, que llegará el 28 de enero con su 'Eras Dial'

Archivo - La cámara Instax mini Evo Cinema de Fujifilm.- FUJIFILM - Archivo

MADRID, 15 Ene. (Portaltic/EP) -

Fujifilm ha presentado en España la cámara híbrida Instax mini Evo Cinema, que permite grabar vídeos, hacer fotos e imprimiarlas en un mismo dispositivo, que se pondrá a la venta el próximo 28 de enero.

Este modelo, inspirado en en la 'FUJICA Single-8' de Fujifilm, ya fue anunciado la semana pasada en Japón, generando una gran expectativa por su 'Eras Dial', la herramienta con la que el usuario puede seleccionar la década en la que quiere ambientar las fotografías que toma.

La cámara Instax mini Evo Cinema utiliza una serie de filtros y efectos para simular las imágenes a partir de la década de los años 30 del s.XX hasta los 2010. Una de las más destacadas es la de 1960, que permite una grabación similar a las cámaras de película de 8 mm.

La Instax mini Evo Cinema cuenta además con un dial de control de intensidad, con el que el usuario puede ajustar con mayor precisión el color, el contraste y el ruido de expresión de la imagen.

Una vez seleccionada la época y ajustada su intensidad, los usuarios pueden seguir con la personalización añadiendo un marco a cada fotografía o videoclip utilizando el selector de marcos.

La nueva cámara de Fujifilm también permite intercalar los modos cine/foto. En el modo cine los usuarios pueden grabar una serie de clips de hasta 15 segundos y el dispositivo los unirá automáticamente en un vídeo.

Otra característica es permite convertir los datos de vídeo capturados en un código QR y crear una impresión instax junto con una imagen fija recortada de la grabación para que los usuarios puedan "enviar un vídeo".

Este nuevo modelo estará disponible en todo el mundo a partir del próximo 28 de enero con un precio de 379,99 euros. Fujifilm adelanta así la fecha de salida del dispositivo, anunciada anteriormente para el 30 de enero en Japón.

PRESENTACIÓN DE LA INSTAX MINI LINK+

Además de la cámara Instax mini Evo Cinema, Fujifilm ha presentado la impresora instax mini Link+, la última versión de la gama de impresoras para 'smartphones' de la serie instax.

Este nuevo modelo integra aún más tecnología fotográfica instantánea en su aplicación para teléfonos inteligentes con nuevas funciones centradas en la "inspiración, el impacto y la creatividad", como ha indicado la compañía.

Además de imprimir sobre la marcha, pude imprimir fotografías del carrete del 'smartphone' o de la cuenta que el usuario tenga en Pinterest. Icluye un modo diseño específico para impresiones con mucho texto y trabajos ilustrativos.

La impresora Instax mini Link+ estará disponible también el 28 de enero con un precio estimado de 149,99 euros.

