Huawei trae a España su plegable Huawei Mate X7 y el router Huawei WiFi Mesh X3 Pro

Huawei WiFi Mesh X3 Pro - HUAWEI

MADRID, 12 Feb. (Portaltic/EP) -

Huawei ha lanzado dos nuevos productos en el mercado español, el plegable Huawei Mate X7, su nuevo buque insignia, y el 'router' Huawei WiFi Mesh X3 Pro, diseñado para ofrecer cobertura homogénea en las viviendas.

El nuevo Huawei Mate X7 es un plegable de tipo libro que presume de diseño delgado, así de como mejoras en el rendimiento y fotografía de alta calidad con su cámara True-to-Color de segunda generación.

Presenta un grosor de 9,5 mm cuando está plegado, disminuyendo a 4,5 mm cuando está completamente abierto. También cuenta con bordes y esquinas redondeadas en metal dorado, y destaca su módulo de cámaras trasero, que mezcla bordes rectos y redondeados, también con marcos metálicos.

Este plegable utiliza una bisagra con diseño de brazo con cinco arcos, fabricado en acero, que presenta una estructura de tres capas ultarresistente: una capa protectora de fluido, una capa resistente a impactos y una capa de fibra de carbono.

Una vez desplegado, el Huawei Mate X7 ofrece una pantalla principal OLED de 8 pulgadas con una resolución de 2.416 x 2.210 píxeles, una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y con capacidad para alcanzar un brillo máximo de 2.500 nits.

Su pantalla exterior también es un panel OLED pero de 6,49 pulgadas, con resolución de 2.444 x 1.080 píxeles, 120 Hz de tasa de refresco y 3.000 nits de brillo máximo. Esta pantalla exterior cuenta además con un cristal Kunlun Crystal Armor ultraduradero.

Huawei asegura que su nuevo plegable ofrece la misma capacidad de captura de imágenes que un teléfono insignia estándar, gracias a su cámara True-to-Color de segunda generación, que ofrece una precisión de color un 43 por ciento superior.

Este elemento se compone de un sensor Ultra Lighting HDR de 50MP, una lente ultra gran angular de 40MP y un sensor telefoto macro de 50MP, que ofrece a un zoom óptico de 3,5x y un zoom digital de 100x.

La batería, por su parte, cuenta con una capacidad de 5.300 mAh y permite carga rápida SuperCharge de 66W, así como carga inalámbrica de 50W. Está impulsado por el sistema operativo EMUI 15.0, y llega con una memoria RAM de 16 GB y un almacenamiento de 512 GB.

Huawei Mate X7 ya está disponible en los colores Black y Nebula Red por 2.099 euros. Incluye sin coste adicional un reloj Huawei Watch Fit 4 Pro, además de doce meses gratis de Hauwei Care con protección de pantalla frente a daños accidentales.

HUAWEI WIFI MESH X3 PRO

La marca china también ha traído a España el 'router' Huawei WiFi Mesh X3 Pro para el hogar, que incorpora WiFi 7 (IEEE 802.11be) y ofrece velocidades combinadas de hasta 3,6 Gbps.

Diseñado para responder al crecimiento de dispositivos conectados en el entorno doméstico. Para ello, integra WiFi 7 Dual-Band 2x2 MIMO en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, con velocidades teóricas de hasta 688 Mbps y 2.882 Mbps, respectivamente, alcanzando una tasa total combinada de hasta 3.570 Mbps.

Además, incorpora tecnologías como MU-MIMO, MLO, 4K-QAM y Multi-RUs, concebidas para optimizar el rendimiento en entornos con alta demanda de datos y múltiples conexiones simultáneas.

Con Mesh Wi-Fi+, el 'router' proporciona una cobertura homogénea en viviendas de varias habitaciones o plantas, y su 'roaming' inteligente permite que los dispositivos cambien automáticamente al nodo con mejor señal.

El 'router' principal incorpora dos puertos Ethernet 2,5 Gbps adaptativos (WAN/LAN), pensados para conexiones de alto rendimiento con equipos como NAS, consolas o 'switches' de red. Por su parte, el extensor Mesh incluye un puerto Gigabit Ethernet para ampliar opciones de conectividad cableada adicionales.

En materia de seguridad, integra Huawei HomeSec para la protección avanzada de la red y defensa frente a amenazas como ataques de fuerza bruta. Es compatible con estándares como WPA2-PSK y WPA3-SAE, e incorpora funciones como control parental y listas de acceso.

Huawei Mesh X3 Pro se gestiona mediante la aplicación Huawei AI Life (disponible para iOS, Android y HarmonyOS) y está disponible por 249 euros.