D-Link presenta su solución 'all in one' para desplegar redes de nivel empresarial en pequeños entornos con la gama DBR

Nueva gama DBR de D-Link. - D-LINK

MADRID, 5 Dic. (Portaltic/EP) -

D-Link ha presentado su nueva gama DBR, una solución integral diseñada para desplegar redes de nivel empresarial en pequeños entornos o empresas, cubriendo sus necesidades de conectividad, seguridad y despliegue de red cableada y WiFi.

En concreto, esta nueva solución se basa en una única arquitectura compuesta por un router empresarial con capacidades avanzadas de VPN y 'firewall', un Switch Multigigabit 2.5G con o sin PoE y gestión de VLANs y una controladora WiFi de hasta 15 puntos de acceso WiFi 6, modelo D-Link DBR-X3000-AP, con roaming mediante Mesh.

Como ha explicado D-Link esta gama DBR ha sido diseñada para pequeñas empresas que quieran tanto simplificar la instalación como la gestión de red, "sin renunciar a la seguridad y rendimiento de soluciones empresariales".

Asimismo, D-Link ha detallado que para el router, ofrece los modelos DBR-600-P y DBR-700, que cuentan con 'firewall' de nueva generación, balanceo de carga/failover Multi WAN y soporte para múltiples túneles VPN. También incluyen una arquitectura avanzada para gestionar tráfico crítico, asegurar comunicaciones remotas y administrar toda la gestión de routing.

El switch, por su parte, es el modelo DBR-600-P y su capacidad Multigigabit 2.5G incrementa el ancho de banda disponible en comparación con redes tradicionales Gigabit, permitiendo una red fluida incluso en escenarios de alta demanda.

Finalmente, el punto de acceso DBR-X3000-AP, puede ser instalado en modo 'standalone' o administrado de forma centralizada desde los routers DBR. D-Link ha explicado que, cuando se centraliza con los routers es posible gestionar los perfiles de red WiFi y aplicarlos fácilmente a distintos puntos de acceso.