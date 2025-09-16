Lo próximo de Nothing serán dispositivos nativos de IA

MADRID, 16 Sep. (Portaltic/EP) -

Nothing avanza hacia la construcción de una plataforma nativa de inteligencia artificial (IA), una etapa que respalda con una nueva ronda de financiación de 200 millones de dólares (unos 169 millones de euros) y con la que pretende sustituir el 'smartphone' como dispositivo de referencia en la vida de las personas.

La empresa se presentó en enero de 2021 como un nuevo fabricante de tecnología de consumo que pretendía devolver el entusiasmo a los consumidores, apostando por el diseño y la experiencia de usuario. Su primer dispositivo, los auriculares inalámbricos Ear 1, establecieron la estética transparente que caracteriza a sus productos.

En su catálogo, además de auriculares, hay 'smartphones', e incluso una submarca , CMF, que también ha entrado en el mercado de los relojes inteligentes y accesorios como cargadores y correas.

En estos cuatro años, la compañía ha "enviado millones de dispositivos" con el apoyo de una red global de fabricación y cadena de suministro, y ha iniciado 2025 superando los 1.000 millones de dólares en ventas acumuladas, después de crear un 150 por ciento en 2024.

La siguiente etapa contará con una nueva categoría de dispositivos nativos de IA. Se trata de "productos al alcance del usuario justo cuando los necesita, combinados con una inteligencia capaz de transformar la comprensión en acción", como ha expresado el cofundador y director ejecutivo de Nothing, Carl Pei, en un comunicado.

Nothing aspira a superar el 'smartphone' como herramienta onmipresente en la vida de las personas. "Para que la inteligencia artificial alcance todo su potencial, el hardware de consumo debe reinventarse en paralelo", afirma el directivo.

Y hacerlo, además, de la mano del sistema operativo, que en el futuro "conocerá profundamente a su usuario y estará totalmente personalizado para cada persona". Por ello, "el siguiente capítulo" de Nothing buscará "integrar la experiencia de la IA en nuestros dispositivos de hardware para reinventar la forma en que la tecnología potencia nuestras vidas", ha añadido Pei.

Para hacer realidad esta visión, la empresa ha anunciado una nueva ronda de financiación Serie C de 200 millones de dólares, alcanzando una valoración de 1.300 millones de dólares (unos 1.099 millones de euros).

La ronda está liderada por Tiger Global, con el apoyo de los accionistas actuales GV, Highland Europe, EQT, Latitude, I2BF y Tapestry, junto a la incorporación estratégica de Nikhil Kamath y Qualcomm Ventures.

La compañía también prepara el lanzamiento de una nueva Community Round, que ofrecerá a los seguidores de la marca una nueva oportunidad de sumarse a la trayectoria de Nothing.