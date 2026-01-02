El proyector Freestyle+ de Samsung optimiza la pantalla al espacio con IA y da acceso directo a contenido en streaming

Proyector Freestyle+ - SAMSUNG

MADRID, 2 Ene. (Portaltic/EP) -

Samsung ha presentado el proyector Freestyle+, que introduce capacidades de inteligencia artificial para adaptar la pantalla y la imagen a distintos espacios y dar acceso a contenido de entretenimiento con servicios de 'streaming'.

Freestyle+ es el último integrante de la gama de proyectores Freestyle que utiliza la tecnología de optimización de pantalla AI OptiScreen, que ajusta de manera automática la imagen al espacio, corrigiendo la distorsión y manteniendo la estabilidad.

Esta tecnología permite sacarle provecho al diseño portátil del proyector, que se adapta a cualquier habitación con su diseño cilíndrico y permite una rotación de 180 grados. Según Samsung, es un dispositivo para uso diario, y para ello, ofrece "casi el doble" de brillo que las generaciones anteriores, respaldado por 430 lúmenes de ISO, como informa en una nota de prensa.

Integra un altavoz 360 grados para reproducir un sonido inmersivo, y cuenta con la tecnología n. Q-Symphony, que hace que pueda emparejarse con barras de sonido de Samsung para crear una experiencia de audio más completa.

El proyecto da acceso a Samsung TV Plus, a Samsugn Gaming Hub y a otros servicios de 'streaming' certificados para poder ver películas y series o jugar videojuegos de manera directa, sin tener que usar dispositivos externos.

Samsung presentará este proyector en la feria de electrónica de consumo CES 2026, que se celebra del 6 al 9 de enero en Las Vegas (Estados Unidos), y su comercialización se espera para la primera mitad del año.