Qualcomm anuncia sus nuevas soluciones para avanzar en la conectividad 6G y WiFi 8 en la nueva era de la IA

Qualcomm

MADRID, 2 Mar. (Portaltic/EP) -

Qualcomm ha acudido a Mobile World Congress para mostrar las nuevas soluciones con las que pretende liderar el camino hacia la conectividad 6G para la nueva era de la inteligencia artificial (IA).

La firma de semiconductores ha presentado Snapdragon Wear Elite, una plataforma dirigida a la nueva generación de dispositivos ponibles ('wearables') con inteligencia personal, con capacidad para soportar distintos factores de forma, como pines, colgantes y relojes.

Este procesador de 3 nanómetros, se presenta como el primero para 'wearables' en integrar una NPU con la que habilita un alto rendimiento con la inteligencia artificial que se procesa directamente en el dispositivo.

En concreto, integra una eNPU, un acelerador de IA dedicado para casos de uso de bajo consumo, junto con una NPU Hexagon, que admite modelos de hasta 2.000 millones de parámetros y 10 tokens por segundo.

Ofrece un rendimiento cinco veces superior al de una CPU de un solo hilo y hasta siete más velocidad de GPU para que pueda iniciar rápidamente aplicación, facilitar la multitarea y la renderización sea más fluida.

En lo que respecta a conectividad, soporta 5G RedCap, Micro-Power Wi-Fi, Bluetooth 6.0, UWB, GNSS y NB-NTN.

ACELERAR EL 6G

Con el fin de acelerar la adopción de la conectividad 6G, Qualcomm ha anunciado el módem Qualcomm X105, que introduce una nueva arquitectura para el 5G avanzado que impulsa la inteligencia artificial.

Este módem integra la quinta generación del procesador de IA 5G, que incluye el soporte para la tecnología de agentes y un nuevo transceptor RF, que reduce el consumo energético en un 30 por ciento y reduce la huella en un 15 por ciento.

También soporta la tecnología '5G por satélite' para la transmisión de vídeo, datos, voz y mensajerías; GNSS de cuatro frecuencias, que mejora la precisión; y RF Front-End.

EL CAMBIO A WIFI 8

Qualcomm ya ha distribuido más de 10.000 millones de productos WiFi, según sus datos acumulados, y para afrontar las nuevas necesidades de las redes, principalmente debido al tráfico creciente y la inteligencia artificial, ha desvelado un portfolio de soluciones WiFi 8.

Este portfolio incluye la tecnología de conectividad móvil Qualcomm FastConnect 8800 y cinco nuevas plataformas Qualcomm Dragonwing, para llegará WiFi 8 no solo a los 'smartphones', sino también a los ordenadores, las tabletas y la robótica.

FastConnect 8800 incluye una configuración de radio WiFi 4x4, que permite velocidadesde subida de hasta 11,6Gbps, lo que, según la compañía, es hasta el doble de rendimiento que su generación anterior de WiFi 7 y hasta tres veces el alcance inalámbrico gigabit.

Además, a través de Bluetooth High Data Rendimiento (HDT), las velocidades de Bluetooth también aumentan, pasado de 2 Mbps a 7,5 Mbps.

Esta tecnología se presenta, además, como la única que ofrece WiFi 8, Bluetooth 7.0, Ultra Wideband 802.15.4ab y Thread 1.5 en una misma solución.

En lo que respecta a las plataformas Dragonwing, estas se han diseñado con una nueva clase de infraestructura de red que para los sistemas nativos de IA con tecnología inalámbrica inteligente y de alto rendimiento redes.

Incluye los modelos Dragonwing NPro A8 Elite, Dragonwing FiberPro A8 Elite, Dragonwing FWA Gen 5 Elite, de gama alta, y Dragonwing N8 y Dragonwing F8, para despliegues de fibra y ethernet más generales.