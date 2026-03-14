Regalos tecnológicos para celebrar el Día del Padre

Archivo - Un padre y su hija viendo pasando tiempo juntos. - DRAZEN ZIGIC VÍA FREEPIK. - Archivo

MADRID, 14 Mar. (EDIZIONES/Portaltic) -

El jueves 19 de marzo se celebra el Día del padre, una fecha idónea para tener algún detalle en forma de regalo. Para aquellos que todavía no hayan pensado el regalo perfecto, en Portaltic hemos recogido una serie de propuestas que abarcan desde relojes hasta móviles y dispositivos que permiten pasar más tiempo en familia.

Más allá de las tradicionales colonias, los relojes son también un clásico para esta ocasión. Un accesorio tan elegante como polivalente, sobre todo cuando incluyen funciones como monitorización del ritmo, distancia y frecuencia cardiaca como la serie de relojes Forerunner 165 de Garmin, ideal para los 'runners' más amateurs, con un precio que parte de los 172 euros del Forerunner 165 y de los 216 euros del Forerunner 165 Music.

En esta línea, Huawei también ha pensado en los más deportistas de la casa, con el reloj Huawei Watch GT Runner 2, ideal para preparar carreras de todas las distancias, incluidos los maratones, que disponible por 399 euros.

Más allá de los más innovadores, también hay relojes que integran funciones inteligentes en modelos más clásicos. Uno de ellos es el Festina Connected Full D, con pantalla personalizable y esferas intercambiables para que el usuario pueda decidir qué ver en cada momento. Disponible en 8 colores, este reloj incorpora funciones de seguimiento de salud y actividad diaria. Se puede adquirir en su web por un precio de 599 euros.

Como complemento para el reloj, también se pueden regalar unos auriculares, como los nuevos modelos JBL Sense PRO (179,99 euros) JBL Soundgear CLIPS (129,99 euros) y JBL Endurance ZONE (129,99 euros), idóneos para el día a día, ya sea en la oficina o para hacer ejercicio.

Otro regalo que nunca falla son las baterías portátiles, como la compacta Power Bank Anker 25K, que permite cargar hasta cuatro dispositivos simultáneamente con 165 W de potencia. Además, incluye una pantalla inteligente para mostrar los datos clave. Está disponible en plata o negro por 99 euros de base, aunque está rebajada hasta el 16 de marzo en Amazon por 74,09 euros.

MÓVILES Y ORDENADORES

El móvil es desde hace año el regalo estrella. Entre toda la oferta existente, la gama alta presume de las mejoras caracterísicas, como ocurre con Honor Magic 8 Pro (desde 1.299 euros), que tiene una cámara con teleobjetivo de 200MP y ofrece autonomía para todo el dia.

Xiaomi, por su parte, ofrece la serie Xiaomi 17 (Xiaomi 17 desde 999 euros, Xiaomi 17 Ultra por 1.499 euros y Leica Leitzphone por 1.999 euros), que cuenta con una cámara diseñada junto a Leica.

Samsung destaca con su Galaxy S26 Ultra (desde 1.449 euros), que consolida la inteligencia artificial en el dispositivo, mientras que OPPO ofrece opciones la serie 'flagship' Find X9 (999 euros), que también cuenta con un teleobjetivo de 200MP y una batería enorme de 7.000mAh.

Si por otra parte estás pensando en regalar un ordenador, Apple ha lanzado este mes su portátil económico MacBook Neo, el más barato de su catálogo de Mac, ya que parte de 699 euros.

CUIDADO DEL HOGAR Y SEGURIDAD

En cuanto al cuidado del hogar, los robots de limpieza ayudarán a descansar a tu padre cuando llegue el momento de poner a punto la casa. Para ello, Ecovacs ha lanzado esta semana para el mercado español su últimos modelos de robots de limpieza para casa, con el robot aspirador DEEBOT T90 PRO OMNI, que parte de los 799 euros, y el limpiacristales WINBOT MINI 2, con un precio de 299 euros.

Para fuera de casa, también ofrecen los cortacéspedes de la gama GOAT, que parten de los 649 euros con el modelo GOAT O600 RTK hasta los 2.299 euros del GOAT A3000 LiDAR PRO. Todos ellos con rebajas de hasta el 60% con sus ofertas de primavera hasta el 23 de marzo.

La seguridad en casa también es una cuestión a tener en cuenta para encontrar un regalo práctico. Pensando en esta cuestión, EZVIZ ha lanzado su mirilla EZVIZ DP2C, que permite ver quién está detrás de la puerta directamente desde el 'smartphone' desde 109 euros.

Si vive en una casa con jardines o en un entorno rural, la cámara de seguridad EZVIZ CB8 Lite 4G Kit (169,99 euros) incorpora WiFi 6 para no perder la conexión a cierta distancia del hogar