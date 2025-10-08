TAG Heuer y New Balance crean un reloj deportivo que ofrece seis planes de carrera exclusivos

MADRID, 8 Oct. (Portaltic/EP) -

TAG Heuer y New Balance se han unido para crear el nuevo reloj deportivo TAG Heuer Connected Calibre E5 40MM x New Balance Edition, con un diseño robusto, conectividad precisa y seis planes de carrera exclusivos.

La colaboración fusiona la experiencia en la fabricación de relojes con el conocimiento del movimiento del 'running' que ambas compañías han plasmado en un nuevo dispositivo deportivo, en el que destacan la precisión y el refinamiento técnico, que llega al mercado por 2.000 euros.

TAG Heuer Connected Calibre E5 funciona con el sistema operativo TAG Heuer OS, que ofrece una interfaz optimizada, una navegación más intuitiva y una conectividad más rápida y precisa, que habilita el emparejamiento con otros dispositivos y la compatibilidad con iOS.

La edición desarrollada con New Balance presenta una caja de 40mm fabricada en titanio de grado 2 con revestimiento DLC negro pulido con chorro de arena, que hace que sea un dispositivo ligero, pero robusto, diseñado para la actividad deportiva diaria, como ha destacado el fabricante.

La esfera, fabricada con cristal de zafiro abombado con marcas moradas y verdes, presenta una nueva escala de 0 a 100 que se sincroniza con las métricas de entrenamiento de la aplicación, y ofrece a los corredores información clara e inmediata sobre su esfuerzo.

TAG Heuer Connected Calibre E5 40MM x New Balance Edition incorporara soporte para GPS de doble banda, que proporciona precisión incluso en los entornos más exigentes, y funciones mejoradas para el cuidado de la salud que ofrecen una visión más profunda del rendimiento físico y la recuperación.

A nivel deportivo, incluye seis planes de carrera exclusivos de New Balance, diseñados para una amplia gama de objetivos, desde los básicos hasta los más avanzados, como dominar un maratón. Las opciones incluyen el primer reto de 10 km, de 5 km a media maratón y preparación para la media maratón.

La aplicación TAG Heuer Connected permite seleccionar el plan de entrenamiento. En el reloj, se muestran sesiones guiadas e indicaciones visuales, así como temporizadores de calentamiento, información sobre el ritmo con código de colores e instrucciones en tiempo real. Tras cada carrera, los entrenamientos se cargan automáticamente en la aplicación para hacer un seguimiento del progreso semana a semana.

Este dispositivo ofrece una autonomía de hasta dos días con el modo de bajo consumo, de día y medio con rendimiento completo y de doce horas en el modo deportivo (correr). También cuenta con tecnología de carga rápida, que recarga la batería al cien por cien en 90 minutos.

En la correa se ha empleado el sistema patentado Cushion Comfort System, una primicia para TAG Heuer. Este sistema combina una base de goma flexible con un tejido de alta tecnología en la plantilla para ofrecer comodidad, durabilidad y un aspecto moderno.

La colaboración entre ambas firmas también se materializa en las zapatillas de 'running' FuelCell SuperComp Elite v5. Diseñadas para la competición, incorporan una placa de fibra de carbono y una entresuela de PEBA ultrarreactiva.