Google convierte a Gemini en asistente personal con sus nuevas funciones para Gmail

MADRID, 8 Ene. (Portaltic/EP) -

Google ha anunciado nuevas funciones de Gemini, su inteligencia artificial, en Gmail para convertirlo en un asistente personal y gestionar la bandeja de entrada de este servicio de correo electrónico.

En un comunicado en su blog, la compañía ha explicado las actualizaciones que llegarán a su correo electrónico y que estarán disponibles para los 3.000 millones de personas que usan este servicio en todo el mundo.

Una de ellas es 'AI Inbox', una nueva vista en Gmail que no sustituye a la tradicional, sino que filtra los correos más importantes para resaltar las tareas pendientes y ayuda al usuario a ponerse al día con un informe personalizado. Por ejemplo, una factura que vence mañana aparecerá al usuario en primer lugar.

Otra novedad es 'AI Overviews', que facilita encontrar información rápidamente. Basta con describir la búsqueda en una barra actualizada y aparecerá un resumen útil basado exclusivamente en la información de la cuenta de Gmail. Por ejemplo, el usuario puede buscar "¿Quién fue el fontanero que me dio un presupuesto para la reforma del baño el año pasado?", y Gemini ofrecerá una serie de respuestas basadas en correos electrónicos.

Google también ha incorporado la corrección de textos (Proofread), una función de refinamiento de escritura asistida por inteligencia artificial (IA) que ayuda a pulir los correos con mejoras avanzadas. La función mejora la gramática, la elección de palabras, la concisión, el tono (como cambiar de voz pasiva a activa) y la estructura de las frases.

En esta línea se encuentran las respuestas sugeridas con personalizacion (Suggested Repplies), una actualización de las Smart Replies. Ahora Gmail utilizará el contexto de la conversación para ofrecer respuestas relevantes para coincidir con el tono y estilo del usuario.

La nueva función 'Ayúdame a escribir' (Help Me Write), utiliza la IA para ayudar a redactar correos a partir de un único prompt. Por ejemplo: "Ayúdame a escribir un correo para informar a mi jefe sobre el estado de un informe".

Todas las novedades ya están disponibles en Estados Unidos para los usuarios de Gmail, así como los suscriptores de Google AI Pro y Ultra. Por el momento únicamente estará en inglés, aunque la empresa ha matizado que en los próximos meses se extenderá a más idiomas y regiones.