Google integra Gemini en Maps con una navegación mejorada para peatones y ciclistas

Archivo - Logo de Google Maps. - Europa Press/Contacto/Thomas Fuller - Archivo

MADRID, 29 Ene. (Portaltic/EP) -

Google ha anunciado la integración de Gemini, su asistente de inteligencia artificial (IA), a Google Maps, añadiendo funciones de navegación mejorada para peatones y ciclistas.

Con la actualización, los usuarios podrán mantener una conversación con Gemini mientras navegan en el mapa incluso si van andando o en bicicleta, ya que la función estaba limitada a los trayectos en coche.

Los peatones podrán preguntar a Gemini cuestiones del tipo "¿en qué barrio estoy?" o "¿hay restaurantes en mi ruta?", para que el asistente ofrezca una ruta que se adecúe a sus necesidades. Esta función ayuda a los viandantes a "conocer mejor una ruta o descubrir tesoros ocultos en su zona", ha explicado la compañía en una nota de prensa.

Por otra parte, los ciclistas pueden utilizar la función de manos libres para preguntarle a Gemini cuánto les queda para llegar a su destino o avisar a un contacto sin tener que apartar la vista de la carretera o sin soltar el manillar.

Estas nuevas funciones de Gemini en Google Maps llegan en el marco de la expansión de la inteligencia artificial en sus servicios y aplicaciones, como ha pasado recientemente con Gmail, Chrome o Google Calendar.