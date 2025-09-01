Microsoft Edge para Android permitirá reproducir vídeos de YouTube en segundo plano y evitar anuncios de forma gratuita

MADRID, 1 Sep. (Portaltic/EP) -

Microsoft Edge prepara una función con la que permitirá a los usuarios de dispositivos Android reproducir vídeos de YouTube y otros sitios web en segundo plano en sus 'smartphones', así como evitar la publicidad con un bloqueador de anuncios, sin necesidad de disponer de una suscripción a YouTube Premium.

Actualmente, el servicio de suscripción YouTube Premium permite, entre otras ventajas, el cese de anuncios y la reproducción de vídeos en segundo plano en los 'smartphones', de manera que los usuarios pueden escuchar el contenido del vídeo mientras utilizan otras aplicaciones o realizan otras tareas cómodamente, incluso con la pantalla bloqueada.

Ahora, esta característica también se pondrá al alcance de usuarios que no dispongan de una suscripción a YouTube, ya que Microsoft Edge está trabajando en una nueva opción que permite activar la reproducción de vídeos en segundo plano, tanto para contenido de YouTube como de otros sitios web.

Así lo ha avanzado el usuario conocido como Leopeva64 en una publicación en la red social X, donde ha matizado que Microsoft está probando esta capacidad para su navegador Edge en dispositivos Android, concretamente con la versión Canary.

Para probar esta herramienta de reproducción en segundo plano en el navegador, los usuarios de Microsoft Edge Canary deberán acceder a las banderas o 'flags' disponibles en la aplicación (edge://flags). Tras ello, deberán buscar la bandera de 'Reproducción de vídeo en segundo plano' y seleccionar la opción de 'Habilitado' en el menú desplegable.

Finalmente, bastará con reiniciar el navegador para comenzar a probarla. Aunque los usuarios también deberán activar la reproducción de vídeo en segundo plano en la propia configuración del sitio web en cuestión.

Con todo, los usuarios podrán acceder a los vídeos de YouTube y reproducirlos en segundo plano desde su 'smartphone' Android de forma gratuita, sin interrupciones a la hora de utilizar otras 'apps', acceder a otras pestañas o bloquear el dispositivo.

ACTIVAR BLOQUEADORES DE ANUNCIOS

Por otra parte, la versión Canary de Edge para Android también ha comenzado a mostrar una ventana emergente para activar un bloqueador de anuncios al iniciar la aplicación por primera vez, de cara a "ver vídeos sin interrupciones", tal y como explica la notificación, según ha compartido Android Authority.

En este sentido, al activar el bloqueador de anuncios, este tipo de contenido se omitirá en Edge evitando su visualización "en la mayoría de sitios web", también incluido YouTube.