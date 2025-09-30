El navegador agéntico Opera Neon empieza su despliegue

MADRID, 30 Sep. (Portaltic/EP) -

Opera Neon ha iniciado su despliegue este martes, que incluye a los usuarios de España, a los que ofrecerá una inteligencia artificial (IA) con capacidad para explorar la web y ejecutar tareas, programar y entregar resultados directamente en el navegador.

La compañía noruega Opera presentó en mayo su primer navegador impulsado con IA agéntica, desarrollado con el objetivo de comprender la intención del usuario, realizar tareas en su lugar y "materializar sus ideas y necesidades en la web", así como trabajar aunque el usuario esté desconectado.

Este martes, ha anunciado el comienzo del despliegue de Opera Neon, lo que incluye su llegada a España, aunque lo hace bajo una modalidad de suscripción, dirigida a usuarios avanzados. Por el momento, el acceso se gestiona por invitación, previa inscripción en una lista de espera.

Como explica en una nota de prensa, Opera Neon puede para realizar las tareas o proyectos solicitados por el usuario. Para ello, utiliza Task (Tarea), una función que crea un entorno independiente para que la IA entienda el contexto y pueda analizar, comparar y actuar sobre distintas fuentes al mismo tiempo.

Con Cards (Tarjetas), los usuarios pueden combinar instrucciones, es decir, una serie de comportamientos de IA listos para ponerse en marcha en cualquier momento, por ejemplo, para comparar productos en distintas pestañas o tomar notas en una reunión.

Por otra parte, Opera Neon ofrece también una navegación agéntica. Con la función Neon Do, el navegador puede abrir y cerrar pestañas y ejecutar distintas acciones, siempre dentro del contexto de una Task. La navegación se realiza de forma local, visible y en tiempo real.