La versión nativa de Chrome para dispositivos Linux ARM64 llegará en el segundo trimestre de 2026

Archivo - FILED - 28 April 2021, Berlin: The logo of the Chrome app is seen on the screen of a smartphone. Photo: Fabian Sommer/dpa - Fabian Sommer/dpa - Archivo

MADRID, 13 Mar. (Portaltic/EP) -

Google ha anunciado que lanzará la versión nativa de su navegador Chrome para dispositivos con sistema operativo Linux y con arquitectura ARM64 a partir del segundo trimestre de este año 2026, como respuesta a la "creciente demanda" de una experiencia que combine las ventajas del proyecto Chromium de código abierto con el ecosistema de aplicaciones y funciones característico de la compañía.

Tras la expansión de Chrome a los dispositivos macOS con Arm en el año 2020 y la posterior llegada del navegador a los dispositivos Windows con Arm en 2024, el gigante tecnológico ha trasladado su intención de continuar ampliando el alcance de Chrome para que más usuarios puedan "disfrutar de la integración fluida de los servicios más útiles de Google en su navegador".

Así, Google ha adelantado que la versión nativa de Chrome para dispositivos Linux ARM64 llegará en el segundo trimestre del año, como parte de "un esfuerzo importante" para garantizar que los usuarios con dispositivos de estas características reciban "la misma experiencia segura, estable y enriquecida" de Chrome.

Esta extensión era necesaria porque aunque Chrome está disponible con compatibilidad para dispositivos Linux, así como para dispositivos con arquitectura basada en Arm, actualmente no dispone de una opción nativa para la descarga en equipos Linux basados en Arm, como han apuntado algunos usuarios en la página de soporte de Google.

Ahora, según ha explicado la compañía en un comunicado, esta versión nativa de Chrome permitirá a los usuarios aprovechar el ecosistema de Google, con un entorno "más cohesivo" y con más funciones diseñadas para un uso sencillo y continuado entre dispositivos.

Es decir, al iniciar sesión en Chrome con una cuenta de Google, los usuarios dispondrán de marcadores, historial de navegación y pestañas abiertas en todos los dispositivos, así como acceder fácilmente a las extensiones de Chrome Web Store sin necesidad de herramientas o modificaciones de configuración del desarrollador.

Además, Google ha subrayado que ofrece ventajas adicionales de seguridad de la mano de la Protección Mejorada en Navegación Segura y todas sus funciones de protección en tiempo real contra 'phishing' y 'malware', entre otras cuestiones, impulsadas por inteligencia artificial (IA). A todo ello se le suman otros servicios como la integración con Google Pay, el Administrador de Contraseñas de Google.

Con todo, los usuarios podrán descargar las versión ARM64 para dispositivos Linux de Chrome a través de la página oficial de Google. Finalmente, la tecnológica también ha anunciado que, como fruto de su asociación con Nvidia, también facilitará la instalación de Chrome a los usuarios del DGX Spark, el dispositivo de supercomputación de IA que presentó Nvidia el pasado año y que integra su arquitectura Grace Blackwell en un formato compacto de un litro.