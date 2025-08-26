AMD e IBM trabajarán en un enfoque híbrido que aúna la supercomputación y la computación cuántica

Recurso de arquitectura que combina la supercomputación y la computación cuántica - AMD E IBM

MADRID, 26 Ago. (Portaltic/EP) -

AMD e IBM han anunciado que desarrollarán de manera conjunta plataformas escalables y de código abierto con las que buscan construir el futuro de la computación a partir de un enfoque híbrido de combina la supercomputación y la computación cuántica.

Las firmas tecnológicas están explorando cómo integrar la tecnología de alto rendimiento y aceleradores de inteligencia artificial de AMD con los computadores cuánticos de IBM para acelerar eficientemente una nueva clase de algoritmos emergentes.

El esfuerzo propuesto también podría ayudar a avanzar en la visión de IBM de entregar computadores cuánticos tolerantes a fallos para finales de esta década, aprovechadno las tecnologías de AMD, que pueden proporcionar capacidades de corrección de errores en tiempo real.

De esta forma, AMD e IBM buscan redefinir el futuro de la computación, aprovechando el liderazgo de IBM en el desarrollo de los computadores cuánticos y 'software', y el liderazgo de AMD en computación de alto rendimiento y aceleradores de IA.

Según informan en una nota de prensa, los equipos de ambas compañías están planeando una demostración inicial a finales de este año para mostrar cómo los computadores cuánticos de IBM pueden trabajar junto con las tecnologías de AMD para implementar flujos de trabajo híbridos cuántico-clásicos.

Las compañías también planean explorar cómo los ecosistemas de código abierto, como Qiskit, podrían catalizar el desarrollo y adopción de nuevos algoritmos que aprovechen la supercomputación centrada en la computación cuántica.

Se espera que este enfoque híbrido, conocido como supercomputación centrada en la computación cuántica, pueda abordar problemas del mundo real con una velocidad y escala sin precedentes.