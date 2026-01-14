Apple podrá ajustar internamente los modelos de Gemini y no aparecerá la marca de Google en la experiencia de Siri

Archivo - June 16, 2025, Canada: In this photo illustration, the Apple Siri logo is seen displayed on a smartphone screen. - Europa Press/Contacto/Thomas Fuller - Archivo

MADRID, 14 Ene. (Portaltic/EP) -

Apple podrá modificar de forma independiente los modelos de Gemini en los que se basarán sus Modelos Fundacionales para ajustarlos a las necesidades de Apple Intelligence y su versión renovada de Siri, además de ofrecer una experiencia de usuario en la que no aparecerá la marca de Google.

Ambas compañías anunciaron este martes un acuerdo plurianual por el que el fabricante de iPhone basará sus Modelos Fundacionales en los modelos de Gemini y la tecnología en la nube de Google, de cara a impulsar sus funciones de Apple Intelligence y su versión renovada de Siri.

En su comunicado, no se ofrecieron muchos detalles sobre cómo funcionaría el acuerdo, más allá de que la tecnología de IA de Google proporcionará "la base más sólida" para los Modelos de Fundación de Apple y que Apple Intelligence se ejecutará en su Private Cloud Compute, de manera que mantendrá los estándares de privacidad de la compañía.

Ahora, fuentes internas relacionadas con el proyecto han compartido algunos detalles con The Information sobre la colaboración entre ambos gigantes tecnológicos y cómo será el uso de Gemini como modelo base para las funciones de IA y la versión renovada de Siri.

En este sentido, las fuentes del informe, que ha sido recogido por 9to5Google, indican detalles como que Apple podrá solicitar a Google que modifique ciertos aspectos de cómo funcionan los modelos de Gemini para la versión en la que se basarán sus Modelos de Fundación.

Además, los de Cupertino también podrán realizar ajustes internos de los modelos de Gemini de forma independiente, para adaptar su funcionamiento y respuestas en base a sus necesidades para Siri o sus funciones de Apple Intelligence.

Las fuentes han aclarado igualmente que, a pesar de esta colaboración, las respuestas de IA de los servicios de Apple no incluirán ninguna referencia o marca relacionada con Google y sus modelos Gemini. Esto se debe a que, aunque Siri y Apple Intelligence estén impulsados por modelos basados en Gemini, todo se llevará a cabo en una interfaz de usuario exclusiva de Apple.

MEJORAS EN LAS RESPUESTAS DE SIRI

En lo relacionado al impulso que ofrecerá Google en la versión renovada de Siri con la tecnología de Gemini, el informe detalla que mejorará sus respuestas relacionadas con el conocimiento, ofreciendo información concreta sobre las solicitudes en lugar de enlaces a sitios web, como ocurre actualmente.

Otras mejoras se observarán en las capacidades apoyo emocional de Siri que, según las fuentes, podrá ofrecer respuestas conversacionales más completas, en caso de que algún usuario exprese de alguna forma sentirse necesitado de apoyo emocional, solo o triste. Este tipo de respuestas serán más similares a las que ofrecen habitualmente los 'chatbots' como ChatGPT de OpenAI o Gemini.

Por otra parte, Siri continuará ejecutando ciertas funciones con tecnología almacenada en los dispositivos de Apple, como configurar un temporizador, un recordatorio o enviar un mensaje de texto a un contacto específico.

Sin embargo, el informe detalla que la versión renovada también tendrá capacidades avanzadas en este aspecto, al poder llevar a cabo acciones como buscar entre los mensajes del usuario para determinar qué contacto es el más probable que se identifique con los términos "mamá" o "hermana", si no están guardados con estos nombres en el 'smartphone'.

Con todo ello, las fuentes han detallado que algunas de las funciones impulsadas por los modelos basados en Gemini se lanzarán esta primavera.

Otras más avanzadas, como recordar conversaciones pasadas o funciones proactivas para, por ejemplo, sugerir al usuario que salga antes de casa para evitar tráfico en base a sus tareas en el calendario, se anuncien en la conferencia anual de desarrolladores de Apple (WWDC) durante el mes de junio.