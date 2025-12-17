ChatGPT Imagen ahora es más rápido y preciso con las instrucciones y renderiza texto para crear pósteres e infografías

Ejemplo de póster creado con ChatGPT Image 1.5 - OPENAI

MADRID, 17 Dic. (Portaltic/EP) -

ChatGPT ya puede crear imágenes cuatro veces más rápido que antes con un nuevo modelo que OpenAI ha empezado a desplegar este martes y que introduce el renderizado de texto para crear pósteres e infografías.

El nuevo modelo de generación de imágenes integrado en ChatGPT (GPT Image 1.5) mejora el trabajo de edición para ofrecer a los usuarios resultados que se ajustan mucho más a lo que han solicitado, realizando únicamente los cambios pedidos y manteniendo la coherencia de la imagen en cuanto a iluminación, composición y apariencia.

Esta mejora se aprecia sobre todo al trabajar con una imagen cargada y aprovecha otra mejora que introduce el modelo: el seguimiento de instrucciones posteriores con mayor fidelidad. "Esto permite ediciones más precisas, así como composiciones originales más complejas, donde las relaciones entre los elementos se conservan según lo previsto", aseguran desde OpenAI en un comunicado.

La tercera novedad que llega con el nuevo modelo es el renderizado de texto en las imágenes. La representación que hace del texto es ahora más precisa, y admite texto denso y con letra pequeña para, por ejemplo, crear un menú, un póster o una infografía.

Con esta capacidad, OpenAI se pone al día con Google, que a finales de noviembre lanzó Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) que presume de un mayor conocimiento del mundo y una mayor capacidad para renderizar texto con precisión directamente en la imagen, lo que, junto a las capacidades de razonamiento avanzado de Gemini 3, permite crear imágenes con explicaciones, infografías y diagramas.

Sin embargo, OpenAI reconoce que el modelo tiene todavía limitaciones, por ejemplo, en mantener la identidad de cada una de las pernas que aparecen en una foto grupal y en traducciones con algunos idiomas, como el chino, árabe o el hebreo.

Aun así, OpenAI ha destacado el mejor rendimiento de este nuevo modelo de generación de imágenes y su rapidez, ya que ahora es hasta cuatro veces más rápido que su antecesor.

El nuevo modelo, con el que OpenAI pretende plantar cara a Nano Banana Pro, está ya disponible en ChatGPT para todos los usuarios y en la API, y el acceso para Business y Enterprise estará disponible más adelante.