Grok 4.20 sale de la beta y ofrece respuestas más precisas y capacidades multiagente

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MADRID, 18 Mar. (Portaltic/EP) -

Grok 4.20 ha salido este miércoles oficialmente de la fase beta para ofrecer a los usuarios un modelo más rápido y más preciso en sus respuestas y con capacidades de multiagente, que está disponible en el razonamiento profundo.

Grok 4.20 es el nuevo modelo de inteligencia artificial insignia de xAI que ofrece mayor velocidad y capacidades multiagente para tareas complejas.

Admite una ventana de contexto de dos millones de tokes, lo que significa que los usuarios tienen un espacio amplio para detallar sus peticiones, con entradas más largas en las que pueden incluir más información.

La compañía afirma en la documentación de la vista previa de Grok 4.20 que este modelo muestra una fuerte adherencia a las indicaciones de los usuarios para ofrecer respuestas precisas y verdaderas. Y asegura que sus respuestas presentan "el menor ratio de alucinaciones del mercado".

A estas mejoras se unen cuatro nuevos modos para la forma en que entrega las respuestas: Automático, Rápido, Experto (con razonamiento profundo) y Avanzado (que realiza un análisis exhaustivo).

En la red social X, el magnate Elon Musk, dueño de Grok, ha asegurado que el modelo de inteligencia artificial recibirá "importantes actualizaciones cada semana".