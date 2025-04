Grok introduce los espacios de trabajo

MADRID, 18 Abr. (Portaltic/EP) -

xAi ha introducido los espacios de trabajo ('workspaces') en su asistente Grok, un entorno separado del chat principal para trabajar con documentos y archivos sobre un tema específico.

Grok estrena un espacio dedicado al trabajo sobre temas concretos, para avanzar en temas personales y proyectos laborales. En este se pueden cargar archivos y conversaciones para trabajar con ellos.

Los usuarios podrán conversar directamente con flujos de trabajo existentes o con las personalidades -modos de interacción que aportan distintos tonos o enfoques a las respuestas- sobre los archivos e instrucciones.

Podrán retomar los trabajos en el punto donde los dejaron, sin tener que reiniciar el contexto, siempre que sea dentro de los espacios de trabajo, como explica la compañía en X.

Instantly chat with existing work streams or personalities focused on specific files and instructions. Continue where you left off without having to reset context by using workspaces.



