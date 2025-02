Microsoft Copilot ofrece acceso gratuito e ilimitado a las herramientas de IA Think Deeper y Voice

Copilot ofrece acceso gratuito a las funciones Voice y Think Deeper

MADRID, 26 Feb. (Portaltic/EP) -

Microsoft ha anunciado que los usuarios de su asistente de Inteligencia Artificial (IA) Copilot ya pueden acceder de manera gratuita e ilimitada a las herramientas Think Deeper y Voice (Voz) con tecnología del modelo o1 de OpenAI, para seguir conversaciones de forma más intuitiva y natural o abordar problemas más complejos.

La compañía ha recordado que lanzó Copilot hace ya dos años con el objetivo de ayudar a las personas "a acceder al conocimiento, obtener respuestas, reflexionar, generar ideas y crear", tal y como ha explicado en un comunicado publicado en su web.

En octubre, presentó nuevas funciones para Copilot, que tendría la capacidad de ver y razonar lo que se muestra en pantalla, así como hablar de manera natural con los usuarios mediante el modo Copilot Voice (Voz).

Otra característica dada a conocer entonces fue Think Deeper, con la que el asistente podría razonar sobre preguntas más complejas de todo tipo. No obstante, al igual que la anterior y Copilot Daily y Copilot Vision, no se lanzó en Europa.

Así, en este tiempo, ha trabajado para añadir estas nuevas y "más poderosas" capacidades a su asistente, que ahora ofrece acceso gratuito e ilimitado a la herramienta Copilot Voice y Think Deeper. También ha concretado que ambas están impulsadas por la tecnologíadel modelo o1 de OpenAI.

En este sentido, ha recordado que Copilot Voice se puede utilizar para practicar algunas frases simples en un nuevo idioma, conseguir recetas de cocina paso a paso o para simular una entrevista laboral, entre otras acciones.

La otra herramienta, Think Deeper, por ejemplo, se puede usar para evaluar el valor futuro de una casa a la hora de renovarla o planificar un cambio de carrera profesional, entre otros escenarios.

Microsoft ha indicado finalmente que los usuarios de Copilot Pro conservarán el acceso preferencial a los últimos modelos de lenguaje, acceso anticipado a funciones de IA experimentales y Copilot en aplicaciones seleccionadas de Microsoft 365, como Word, Excel y PowerPoint.