Threads quiere acoger las conversaciones sobre pódcast con las nuevas funciones que ayudan a promocionarlos

MADRID, 12 Nov. (Portaltic/EP) -

Meta ha lanzado en Threads dos funcioens para que los 'podcasters' compartan sus programas en la red social de 'microblogging', para que puedan promocionarlos y compartir los nuevos episodios en las publicaciones.

Los 'podcasters', los presentadores de 'pódcast', tienen en Threads un canal más desde el que promocionar su programa, con la posibilidad de añadir el enlace en el perfil de usuario, para adjuntarlo en la información que se comparte en este espacio.

Adicionalmente, y para los episodios que se compartan, la red social cambiará el enlace que se añada a una publicación por una previsualización que permitirá ver la portada del programa y el título.

Según la compañía, esta previsualización ayudará a destacar los pódcast en el 'feed', "haciendo que sea fácil para las personas verlo, abrirlo y escucharlo", ha indicado en una publicación compartida en Threads.

Estas novedades forman parte de una prueba que Meta espera extender a más personas y plataformas, y responden al interés que ve en la comunidad de pódcast y al potencial de convertir Threads en el espacio donde hablar sobre estos contenidos de entretenimiento, como ha comentado un portavoz de la compañía con TechCrunch.

El año que viene añadirá nuevas funciones para 'podcasters' y oyentes, aunque su objetivo no es el de convertir Threads en una plataforma de distribución, sino en el lugar donde puedan promocionarse los pódcast y la comunidad pueda estar en contacto con los presentadores a través de las conversaciones sobre los programas.