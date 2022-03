Twitter Spaces permite grabar y compartir clips de audio de 30 segundos

MADRID, 21 Mar. (Portaltic/EP) -

Twitter Spaces permite en fase de prueba a los administradores de sus salas de audio grabar y compartir clips de hasta 30 segundos de duración, una novedad limitada por el momento al sistema operativo iOS.

La red social ha presentado esta novedad que, por el momento, solo está disponible para "algunos usuarios de iOS", según ha anunciado uno de los portavoces de Twitter, Joseph J. Núñez, en declaraciones al medio estadounidense The Verge.

Este mismo portavoz de la compañía ha prometido que la novedad llegará "muy pronto" a los usuarios de Android y web. Además, ha apostillado que los clips de audio, de máximo 30 segundos, permanecerán 30 días en Twitter Spaces para ser compartidos.

ever wish you could capture a moment from a Space? great because we’re testing clipping!certain Hosts on iOS can now clip 30 seconds of audio from recorded Spaces to share, everyone on iOS can see & listen to clips on the Timeline—coming to Android and web real soon pic.twitter.com/DZcV1dzGaz