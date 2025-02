Apple prepara la integración de Gemini de Google

MADRID, 24 Feb. (Portaltic/EP) -

Apple está trabajando en la integración del asistente de inteligencia artificial (IA) generativa de Google, Gemini, que podrá utilizarse en lugar del que desarrolla OpenAI en las consultas más complejas a Siri.

ChatGPT está disponible en iOS como un complemento de Siri, el asistente virtual de Apple, una integración que la compañía anunció en junio del año pasado, en el marco de su conferencia anual de desarrolladores y que se hizo efectiva en diciembre.

Con este 'chatbot', los usuarios de iOS tienen la opción de acceder a sus conocimientos desde Siri, para que ofrezca resultados más avanzados, y a través de 'Herramientas de Escritura', aprovechando su capacidad de comprensión de imágenes y documentos sin necesidad de cambiar de herramienta.

Apple prepara ahora la integración de Gemini como 'chatbot' de IA generativa opcional, según ha descubierto el colaborador de MacRumors Aaron Perris y compartido en X (antigua Twitter). En concreto, aparecen en el código referido a los modelos de terceros tanto Google como Gemini.

Apple's backend has revealed that the next 3rd party iOS-AI integration will be Google Gemini pic.twitter.com/0rIuJhT5Lj