Joaquín Prats, Jesús Hermida o Encarna Sánchez dan nombre a más de 120 calles de nuevos desarrollos urbanos

Archivo - Jesús Hermida - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Periodistas como Joaquín Prats, Concha García Campoy, Jesús Hermida, José María Carrascal, Paloma García Borrero, Miguel de la Quadra Salcedo, Manu Leguineche, David Gistau o Encarna Sánchez darán nombre a más de 120 viales de los nuevos desarrollos urbanos de la ciudad, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

"Los nuevos nombres oficiales están vinculados a figuras del periodismo, también de municipios de la Comunidad de Madrid y a referencias al patrimonio del distrito de Vicálvaro", ha explicado la también vicealcaldesa.

En el caso de Berrocales se incorporan 72 nuevas vías cuyo criterio de denominación combina referencias territoriales de la Comunidad de Madrid como también el homenaje a profesionales relevantes del periodismo y de la comunicación.

DE ALCALÁ DE HENARES A PARLA

Sanz ha detallado igualmente que había "en torno a 120 municipios de la Comunidad de Madrid que sí tenían una calle en la ciudad pero había algunos que todavía no y, de alguna manera, se resuelve esa deuda histórica, entre ellos Alcalá de Henares, Parla, Majadonda, San Lorenzo del Escorial, Manzanares el Real, Galapagar o Pozuelo de Alarcón".

En Ahijones se suman al callejero nombres relevantes de la cultura, de la comunicación, del patrimonio madrileño junto con algunas denominaciones típicas de la toponimia histórica del distrito de Vicálvaro.

Por el barrio se encontrará en un futuro la calle Concha García Campo, Manu Leguineche y Encarna Sánchez, además de los Cronistas de la Villa que han fallecido en los últimos tiempos, como Constantino Mediavilla, Ángel del Río o Enrique de Aguinaga.

También se incorporan nombres de creadores como Francisco Ibáñez, "el referente indubitado del cómic español, además de Carlos Pacheco, figura destacada de la ilustración, Manuel Summers, cineasta y humorista, Quique Sanfrancisco, popular actor también de la ciudad".

"Y se reconoce la aportación del arquitecto Antonio Palacios, autor de algunas de las de algunas de las obras más emblemáticas de la ciudad", ha indicado Sanz.

Junto a estos homenajes, el acuerdo de Junta integra denominaciones propuestas por la Asociación Histórica Vicus Albus, que recuperan caminos, arroyos, parajes y actividades tradicionales de la historia de Vicálvaro.

Nombres como Camino de los Berrocales, Arroyo de la Marañosa, Convento de la Merced, Yesería de la Estrella o Labranza de Santa Clara contribuyen a preservar la memoria rural del distrito y a vincular el nuevo desarrollo con el paisaje histórico y con el futuro Bosque Metropolitano.