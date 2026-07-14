Ya disponible la primera versión beta pública de iOS 27 con Siri AI y Apple Intelligence, excepto en la UE

Archivo - June 10, 2026: In this photo illustration, a person holds an iPhone displaying the iOS 27 logo beside a screen showing Siri AI branding on June 10, 2026, in New Delhi, India. - Europa Press/Contacto/David Talukdar - Archivo

MADRID, 14 Jul. (Portaltic/EP) -

Apple ha puesto a disposición de los usuarios la primera versión beta pública de su iteración de sistema operativo iOS 27, que llega junto a las betas públicas de iPadOS 27, watchOS 27 y macOS 27 Golden Gate, para probar las funciones mejoradas de Apple Intelligence y el nuevo asistente renovado Siri AI, a excepción de la Unión Europea (UE).

Tras presentar sus novedades de 'software' en el marco de su evento anual WWDC 26 y ponerlas a prueba posteriormente con las versiones beta para desarrolladores lanzadas recientemente, los de Cupertino han habilitado la primera beta de sus sistemas operativos a nivel general.

Con ello, los usuarios ya pueden instalar la primera versión beta pública de iOS 27 en sus 'smartphones' iPhone para acceder de primera mano a sus novedades antes de su lanzamiento oficial, incluyendo el asistente renovado Siri AI y las capacidades mejoradas de inteligencia artificial (IA) con la nueva generación Apple Intelligence.

Una de las principales novedades que llegan con esta beta de iOS 27 es el asistente renovado Siri AI, que ofrece capacidades más inteligentes al integrar comprensión del contexto personal con acceso a todas las aplicaciones, un amplio conocimiento del mundo con la posibilidad de acceder a información de la web y reconocimiento del contenido en pantalla, todo ello, con una interacción conversacional más natural.

Además de estas nuevas capacidades, Siri AI también llega con aplicación propia de tipo 'chatbot' y aparecerá de forma accesible en la Isla Dinámica. En lo relativo a las funciones de Apple Intelligence, la beta pública también incluirá novedades como las ediciones mejoradas en la aplicación de Fotos y las funciones de Imagine Playground, así como las funciones ampliadas para Safari y Mensajes.

Siguiendo esta línea, otra de las novedades que llega a nivel de interfaz es la capacidad de ajustar la transparencia de Liquid Glass. Igualmente, también se aplicarán las mejoras de funcionamiento y rendimiento del sistema operativo que, según Apple, ha renovado para funcionar más rápido.

La primera beta pública de iOS 27 está disponible para su descarga desde la página web oficial de Apple. Para instalarla, se recomienda hacer primero una copia de seguridad del iPhone donde se vaya a utilizar. Tras descargarla, bastará con abrir la aplicación de Configuración y clicar en la pestaña de 'General' y en la de 'Actualización de software'. Finalmente los usuarios deberán pulsar en 'Actualizaciones beta' y seleccionar la beta pública de iOS 27.

Con todo, la beta de iOS 27 se podrá instalar en todos los iPhone compatibles con iOS 26, lo que incluye desde el iPhone 11 a modelos posteriores, además del iPhone SE de segunda generación. No obstante, cabe recordar que Apple Intelligence solo está disponible desde dispositivos iPhone 15 o posteriores.

Además, como ya indicó Apple en el momento de su presentación, Siri AI no estará disponible para los usuarios de la Unión Europea hasta nuevo aviso, debido a la Ley de Mercados Digitales (DMA). Esto incluye el asistente en los dispositivos iPhone, iPad y Apple Watch.

Junto a la beta pública de iOS 27, la tecnológica también ha lanzado las versiones beta públicas del resto de sus sistemas operativos de su ecosistema, como es el caso de iPadOS 27, watchOS 27 y macOS 27 Golden Gate.

En el caso de concreto de la beta de macOS 27 Golden Gate, además de los cambios de interfaz con Liquid Glass, una barra de herramientas más uniforme en la parte superior de las aplicaciones y barras laterales de borde a borde, los usuarios también podrán disfrutar de las funciones de Siri AI en la Unión Europea.